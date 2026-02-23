МВнР с предупреждение към пътуващите до Мексико

След проведена акция на мексиканските сили за сигурност срещу организираната престъпност в щата Халиско, към момента се наблюдават нарушения на обществения ред, включително пътни блокади, стрелби и задържане на граждани в различни части на страната. За това предупреждава Министерството на външните работи (МВнР) на България. Съобщението е публикувано на сайта на ведомството.

Напрежение е регистрирано и в щатите Гуанахуато и Мичоакан, като съществува риск от разрастване на инцидентите и в щатите Наярит, Колима и Тамаулипас.

Предвид влошената ситуация на сигурност, от МВнР препоръчват на българските граждани – туристи или постоянно пребиваващи в страната, да избягват всякакви пътувания в посочените щати към момента, да ограничат придвижването си до минимум, да се въздържат от посещения на обществени места и стриктно да следват указанията на компетентните власти.

Важни телефони

При необходимост от консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Мексико на телефони +52 55 5596 3283 и +52 55 5596 3295, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +52 55 7907 1517. Сигнали може да се подават и на имейл адрес: Embassy.Mexico@mfa.bg. Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Препоръчва се при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина българските граждани да се регистрират чрез формата, налична в рубриката "Пътувам за…” и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“. Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост, подчертават от МВнР.

Припомняме, че в неделя (22 февруари) мексиканската армия обяви, че при операция е убит наркобаронът Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо. Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова мексиканците да запазят спокойствие. "Трябва да останем информирани и спокойни“, заяви Шейнбаум в публикация в "X", след като въоръжени мъже блокираха пътища и подпалиха редица магазини в щатите Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Пуебла и Синалоа.