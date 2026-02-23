Спорт:

МВнР с предупреждение към пътуващите до Мексико

23 февруари 2026, 11:57 часа 161 прочитания 0 коментара
МВнР с предупреждение към пътуващите до Мексико

След проведена акция на мексиканските сили за сигурност срещу организираната престъпност в щата Халиско, към момента се наблюдават нарушения на обществения ред, включително пътни блокади, стрелби и задържане на граждани в различни части на страната. За това предупреждава Министерството на външните работи (МВнР) на България. Съобщението е публикувано на сайта на ведомството.

Напрежение е регистрирано и в щатите Гуанахуато и Мичоакан, като съществува риск от разрастване на инцидентите и в щатите Наярит, Колима и Тамаулипас.

ОЩЕ: След смъртта на наркобарон и безредиците: Президентът на Мексико с призив за спокойствие (ВИДЕА)

Предвид влошената ситуация на сигурност, от МВнР препоръчват на българските граждани – туристи или постоянно пребиваващи в страната, да избягват всякакви пътувания в посочените щати към момента, да ограничат придвижването си до минимум, да се въздържат от посещения на обществени места и стриктно да следват указанията на компетентните власти.

Важни телефони

При необходимост от консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Мексико на телефони +52 55 5596 3283 и +52 55 5596 3295, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +52 55 7907 1517. Сигнали може да се подават и на имейл адрес: Embassy.Mexico@mfa.bg. Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Препоръчва се при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина българските граждани да се регистрират чрез формата, налична в рубриката "Пътувам за…” и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“. Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост, подчертават от МВнР.

ОЩЕ: Мафията в Мексико е ударена право в сърцето: Убийство на мощен лидер разпали бунтове (ВИДЕА)

Припомняме, че в неделя (22 февруари) мексиканската армия обяви, че при операция е убит наркобаронът Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо. Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова мексиканците да запазят спокойствие. "Трябва да останем информирани и спокойни“, заяви Шейнбаум в публикация в "X", след като въоръжени мъже блокираха пътища и подпалиха редица магазини в щатите Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Пуебла и Синалоа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Мексико МВнР размирици Мафия наркобос
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес