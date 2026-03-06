Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пролетта настъпва предпазливо. Времето утре - 7 март 2026 г.

На 7 март 2026 г. минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите полета на Югозападна България до минус 3°, в София – около 0°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд над планинските и източните райони с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по ниски в Източна България, в София – около 15°, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

По Черноморието и в планините

По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.

В неделя

В неделя ще преобладава слънчево време, сутринта в отделни райони в низините и котловините – с ниска облачност или мъгла. По-късно през деня над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи и в понеделник ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно умерен. Минималните температури ще са около нулата, а максималните в понеделник - между 7° и 12°.

