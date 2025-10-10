Промени в движението по АМ “Струма“ в Кюстендилско

От утре - 11 октомври до 17 октомври, между 8 ч. и 16 ч., временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ “Струма“ в двете посоки на територията на област Кюстендил за премахване на крайпътна растителност.

При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната и преминаването в скоростната лента в отсечката от 37-и км (п. в. “Долна Диканя“) до 56-и км в двете платна, в които ще се разполага нужната техника. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

