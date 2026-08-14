Промени в движението в тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“

Във вторник- на 18 август, в периода от 8 ч. до 18 ч. ще се подменят стойка на преброителни камери при 39-ти км на АМ “Хемус“, в района на тунел “Топли дол“. За изпълнение на предвидените работи временно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в двете посоки за движение. Трафикът ще преминава в активната лента, като е необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, следвайки стриктно поставената пътна сигнализация. Още: Заради разлято гориво: Ограничения в движението в тунел “Топли дол“

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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