Временно спират движението в лента на тунел на АМ “Струма“

На 17 август (понеделник), за подмяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движението при 8-и км на АМ “Струма“, в района на тунел “Мало Бучино“. Дейностите ще се изпълняват в периода между 9 ч. и 18 ч., като при реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Автомобилите ще преминават по активната лента, като е необходимо водачите да се движат в повишено внимание и съобразена скорост. Още: Заради ремонт: Движението в тунел "Мало Бучино" на "Струма" ще е само в едната тръба

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

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