Нощни ремонти в тунел по АМ “Хемус“

През нощта на 6 август (четвъртък) срещу 7 август (петък) временно ще се променя организацията на движението в тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“ за почистване на пътните знаци. За изпълнение на планираните дейности във времето с по-слаб трафик, преминаването през съоръжението ще се ограничава частично, като превозните средства ще се пренасочват поетапно в изпреварващата лента. В тръбата за Варна от 21:00 ч. на 6 август до 00:00 ч. на 7 август ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км/ч. От 00:30 ч. до 06:00 ч. на 7 август в тръбата за София движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км/ч. Още: Заради разлято гориво: Ограничения в движението в тунел “Топли дол“

Без ограничения в трафика

Снимка БГНЕС

На 7 август (петък) от 8 ч. до 16 ч. ще се почистват облицовани окопи в посока Варна в участъка между 74-ти и 78-и км на АМ „Хемус“, в област Ловеч. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника. При изпълнението на планираните работи трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и да спазват пътната сигнализация. Още: Внимание, шофьори! Ограничено движение в тунел по АМ “Хемус“ Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Още: Промени в движението по две ключови магистрали