Промяна в таксите и документите: Вадим нови видове паспорти и лични карти

В България ще се издава нов вид паспорт, който ще е с 10-годишна валидност, както и временна лична карта. Това предвиждат промени, приети от Министерски съвет. С новите разпоредби се актуализират и цените за издаване на документи.

Промените стават факт с актуализирането на тарифа №4, прието от МС, а решението е само част от прехода към централизираната система за персонализация на лични документи.

Текстовете гласят, че новите цени и правила влизат в сила от 27 април 2026 г.

Според промените освен паспорта с 10-годишна валидност, българските граждани вече ще могат да си извадят и временна лична карта за самоличност.

Нови видове документи с по-добра степен на защита

От края на април ще започне и издаването на общо 27 вида лични документи от новото поколение в съответствие с действащото международното и национално право.

Предлага се актуализиране на таксите, като се въвеждат нови такси за 4 документа, които до настоящия момент не са издавани и не е била предвидена държавна такса.

Източник: БГНЕС

С проекта се постига съответствие на таксите с разходите на МВР за извършване на услугите, като сумите са предварително определени и предвидими и се осъществява развитие на БЛД, което отговаря на задължителните европейски и международни стандарти.

Промяната е в полза на потребителите, които няма да срещат затруднения при изчисляване размера на таксата при поискване на услугата, като се запазва и социално ориентираната политика за преференциални такси. Сред очакваните резултати е събирането на таксите да допринесе МВР да изпълни приходите към националния бюджет чрез заплащане на реалните разходи по извършване на услугите по издаване на БЛД.

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

За приемането на проекта не са необходими допълнителни разходи и той не води до въздействие върху държавния бюджет. Ето защо въпреки новостите, няма да се наложи отпускането на допълнително финансиране от държавния бюджет, предаде БНР.

Промените целят модернизация на административното обслужване, както и предоставянето на документи с по-висока степен на защита.