Активното ежедневие не означава компромис с хранителния режим

Балансирайки между работата, тренировките, трафика и задачите, често се оказва, че най-трудната част е не да отидем на тренировка, а да направим организацията около нея - какво да хапнем след фитнес и как да си набавим необходимите хранителни вещества, за да има ефект от усилията ни.

Именно затова все повече хора търсят удобни решения, които спестяват време, но все пак се вписват в хранителния им режим. Сред тях са To Go предложенията в Kaufland, създадени за хора с динамично ежедневие. Те предлагат разнообразие от готови ястия, свежи салати, смутита и напитки, с които по-лесно да поддържаме форма. Още по-удобно е, че тези предложения могат да бъдат открити още на входа на магазините на веригата, където са разположени новите витрини „за из път“.

Когато закуската трябва да е бърза, но пълноценна

Смутитата и фрешовете са предпочитан избор в менюто на активните хора както за допълнение към закуска, така и за междинни хранения „на крак“ или в офиса. To Go витрината предлага разнообразни комбинации плодови смутита – банан, ягода, манго и джинджифил, както и варианти за почитателите на продукти като матча и спирулина. Те са удобен начин да добавим повече витамини в ежедневието си и да си набавим енергия преди и след физическо натоварване.

Какво да хапнем след тренировка?

Да си приготвим богато на протеин и засищащо хранене след тренировка невинаги е лесна задача. В новите хладилни витрини на ритейлъра обаче откриваме готови менюта с пилешко, пуешко или сьомга, комбинирани с ориз, картофи или зеленчуци. Те са практичен вариант за хората, които искат пълноценно хранене без дълго готвене и подготовка за няколко дни напред. Част от предложенията съдържат и подробна хранителна информация за калории, протеин, въглехидрати и мазнини, което е особено важно за хората, които следят режима си по-внимателно. Страхотен вариант са и голямото разнообразие от вкусни супи, досущ като домашно приготвените.

Към месните продукти винаги може да добавим и свежа салата на ръка разстояние. На витрините има богат избор от микс салати, рукола, риба тон, цвекло и моркови или кълнове от броколи, които лесно могат да се комбинират с месните предложения. Така обядът или вечерята след тренировка се превръщат във въпрос на няколко минути в супермаркета. Защото понякога най-големият стимул е просто да имаме под ръка нещо бързо и вкусно, което ни помага да не правим компромис с режима си дори в най-натоварените дни.