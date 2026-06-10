Най-важните новини за деня: 10 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 юни 2026 г.

"ВЕЧЕ СМЕ ДАЛИ ДОСТАТЪЧНО": РАДЕВ ОБВЪРЗА СПИРАНЕТО НА ОРЪЖИЕТО ЗА УКРАЙНА С ЕВРОПЕЙСКОТО НИ БЪДЕЩЕ

"Правителството слага край на предоставянето на оръжение от българската армия за Украйна. Дали сме вече достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война." Това обяви премиерът Румен Радев преди началото на правителственото заседание в сряда. Ден по-рано военният министър Димитър Стоянов анонсира радикалния ход от страна на българското правителство, но бе доста уклончив в какво точно ще се изразява края на помощта за Украйна и под каква форма. В публичното пространство се спекулираше дали става въпрос за оръжейни доставки, за търговските сделки или за безвъзмездното изпращане на оръжия - очевидно Радев вече визира последния вариант от изброените.

ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР НЕ ОТРЕЧЕ РАЗНОГЛАСИЯ С ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО)

"Няма как да коментирам дали има противоречие с МВнР. Днес министър-председателят потвърди моите думи, че няма да бъде предоставено повече от складовете на Българската армия", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите в парламента в отговор на въпрос дали има противоречие между него и министъра на външните работи относно решението му Българската армия да спре да предоставя оръжия за Украйна.

ПОТВЪРДЕНО: НЕ СПИРАМЕ ВСИЧКИ ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА

"Спираме предоставяне на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия - това е". Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и с думите си потвърди, че не спираме поръчки, които са платени на пазарен принцип. На въпрос на bTV как така спираме доставки от нашите складове, когато Народното събрание е с решение по въпроса, Стоянов отговори, че в решението се казвало, че се предоставя помощ "при възможност" - т.е. ако имаме наличност - ОЩЕ: България спира военната помощ с оръжия за Украйна

СЛЕД 4 ГОДИНИ ВОЙНА: ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ В УКРАЙНА НИ СЛОЖИХА В МАЛКИЯ СИ ДЖОБ (СРАВНЕНИЕ)

Кратко ориентировъчно сравнение на основни хранителни стоки в България и Украйна за периода май – началото на юни 2026 г. показва, че дори след четири години и половина война всекидневно бомбардираната държава успява да поддържа по-ниски цени на тези стоки отколкото у нас.

ЕС НЕ СТАВА ЗА МЕДИАТОР ВЪВ ВОЙНАТА: И ЗЕЛЕНСКИ ГО КАЗА. РУСИЯ Е БЛИЗО ДО ВАЖЕН УСПЕХ НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европейският съюз (ЕС) не може да бъде медиатор между Украйна и Русия по мое мнение. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в прав текст по време на пресконференция в Талин с лидерите на скандинавските и балтийските страни. Според него, причината е, че ако ЕС стане медиатор, ще трябва да преценява дали изобщо да налага санкции срещу Путинова Русия – защото когато си медиатор, трябва да стоиш по средата между две страни. И ние, и руснаците трябва да знаем, че има справедлив медиатор, продължи Зеленски, с уточнение: "Путин е агресор. Европа има силата да го спре" - ОЩЕ: Зеленски за писмото до Путин: Получих резултата, който исках

БИВШ ШЕФ НА НАТО ПОСОЧИ СЛАБИТЕ МЕСТА НА ПУТИН И РУСИЯ: ЕВРОПА ТРЯБВА ДА ГОВОРИ ЧРЕЗ СИЛА

Украинският президент Володимир Зеленски призова за лична среща с диктатора Владимир Путин в нов опит за прекратяване на конфликта с Русия. Предложението му идва на фона на сериозни дискусии в Европа за назначаване на свой пратеник за дипломатическо уреждане на конфликта с Москва, пише Андерс Фог Расмусен, бивш генерален секретар на НАТО и бивш премиер на Дания, в британското издание The Economist.

БЪЛГАРИЯ Е В ШЕНГЕН, НО НЕ СЪВСЕМ: СИГНАЛИ ЗА ПОСТОЯННИ ПРОВЕРКИ ПО ГРАНИЦИТЕ С РУМЪНИЯ

България официално е пълноправен член на Шенген от 1 януари 2025 г., което значи, че по границите ни с държави, които са също членки на Шенген, се премахва граничният контрол, освен ако не е налице сериозна заплаха за националната сигурност, настъпили са някакви извънредни обстоятелства, засечени са сериозни мигрантски потоци и т.н. Така ли е обаче в действителност? По информация на Actualno.com на много от ГКПП-тата ни с Румъния и някои с Гърция граничен контрол се упражнява активно, всеки автомобил се спира и се подлага на проверка, а по този начин се образуват колони от чакащи.

РЕВОЛЮЦИЯ: ТАЙНИТЕ ДОКЛАДИ ДО ПУТИН ЗА БЪДЕЩЕТО НА РУСИЯ, РАЗКРИТИ ОТ ХРИСТО ГРОЗЕВ (ВИДЕО)

Прекратяването на войната в Украйна може да доведе до революция в Русия, водена именно от хората, които Владимир Путин е изпратил да се сражават в по-малката си съседка. Тази теза застъпва българският разследващ журналист от The Insider и Der Spiegel Христо Грозев - на база на наблюдавани оценки, изготвяни за диктатора от най-близкия му кръг в Кремъл. Грозев, който е издирван от Москва и който бе идентифициран като една от мишените на българските шпиони от Великобритания, обеща скорошно публикуване на мащабно разследване за Руската федерация. То ще покаже задкулисните игри на силовия елит и желанието на част от този елит пълномащабната инвазия да приключи.

ПАЛАЧЪТ ТИТО И КАКВА Е ИСТИНАТА ЗА ЮГОСЛАВИЯ? ОБЯСНЯВА ВЕЛИСЛАВ ИЛИЕВ (ВИДЕО)

Филмът не е само за Тито и Югославия - по-скоро е насочен към погрешните концепции, които са вкоренени в дълбоко в българското общество и навсякъде по света, десетилетия след смъртта на Тито и разпада на Югославия.

ПАРЛАМЕНТЪТ ОДОБРИ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НОВ ДЪЛГ ОТ 3,8 МЛРД. ЕВРО

Народното събрание одобри на първо четене промените в удължителния бюджет за 2026 г. С текстовете управляващото мнозинство дава възможност на правителството да увеличи лимита за поемане на нов държавен дълг с до 3,8 млрд. евро.

АСЕН ВАСИЛЕВ ОБЯВИ КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА СВРЪХДЕФИЦИТА И ОТКЪДЕ ДА СЕ РЕЖЕ В БЮДЖЕТА

Вдигането на ръста на заплатите в силовия сектор през 2025 година е моментът, в който нещата започнаха да излизат от коловоз. Такова нещо в европейската история няма и това е в нарушение на регламента за процедурата по свръхдефицит. Това заяви бившият финансов министър и настоящ лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНТ. Още: Асен Василев: "Сглобката" между Радев и ГЕРБ блокира реформите и прокарва лъжи

УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК ПОДАВА ОСТАВКА

Управителят на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски подава оставка. "Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", аргументира решението си той. По думите му "здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост".

КФН СЛЕД ОТНЕТИЯ ЛИЦЕНЗ НА "ДАЛЛБОГГ": ПАРИТЕ ИМ ЗА СКЛЮЧЕНИ ЗАСТРАХОВКИ НАЙ-ВЕРОЯТНО НЯМА ДА СТИГНАТ

След като Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза на застрахователната компания "ДаллБогг: Живот и здраве", тя няма право да продава застраховки нито в България, нито в ЕС, но трябва да продължи да изпълнява задълженията си по застраховки, които вече са сключени - "Гражданска отговорност" и други видове. "Застрахователят има определени средства, които могат да послужат за покриване на щети по тези застраховки. В случай че тези средства не достигнат, а най-вероятно те няма да достигнат, тогава се задейства механизмът с Гаранционния фонд, който ще покрие тези щети - както на притежателите на полици "Гражданска отговорност" в страната, така и в ЕС", разясни пред bTV председателят на КФН Васил Големански.

НАП ПРОВЕРЯВА ПАРИТЕ МУ, НО ОБВИНЯЕМ ОТ "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ" ЖИВЕЕ КАТО СОЦИАЛНО СЛАБ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СЪДА

Васил Филипов - един от двамата обвиняеми за причиняване на тежката катастрофа на столичното "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а други петима бяха ранени, се оказа, че живее в евтино общинско жилище в район "Кремиковци". Бил е настанен там заедно с още трима души - членове на семейството му. Две години по-късно местният кмет се е усъмнил дали наистина мъжът е социално слаб, като го е изгонил оттам. Съдът обаче се изказва против конкретната заповед и връща Филипов в жилището, става ясно от решение, публикувано от разследващата медия BIRD.bg.

АДВОКАТИ: РОДНИНИ НА ШОФЬОРИ ОТ КАТАСТРОФАТА, ПРЕОБЪРНАЛА АВТОБУС, ЗАПЛАШВАТ ЖЕРТВИ

Близки на двамата шофьори, предизвикали тежката катастрофа с четири жертви на Челопешко шосе, заплашват пострадалите да не си търсят правата. Това става по различен начин – през социални мрежи, а дори има случай, в който са отишли в дома на пострадал. Това разкри един от адвокатите на пострадалите при тежката катастрофа. Борис Акалиев не пожела да даде повече подробности и кои са заплашваните хора, но каза, че са предприели действия и са сигнализирали за тези заплахи компетентните органи.

ИЗТЕКЛИ СРОКОВЕ СПАСИЛИ САРАФОВ ОТ ДИСЦИПЛИНАРНА ПРОВЕРКА ПО "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА", РАЗКРИВАТ ДОКУМЕНТИ

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е прекратил проверката срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и още двама магистрати по случая "Осемте джуджета", без да стигне до извод, че липсват данни за нарушения. Това показват документи от проверка на ИВСС, започнала след медийна публикация от 3 март 2024 г. Документите бяха разпространени от адвокат Любомир Владикин в социалните мрежи.

НАЙ-УСПЕШНИТЕ МАТУРИ В ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ: МОН ОТЧЕТЕ ОЦЕНКАТА "ДОБЪР" 4,39 КАТО НАЙ-ВИСОКАТА ОТ БЛИЗО 20 ГОДИНИ

"Средният резултат тази година е 60 точки - това е с повече от две точки над миналогодишния резултат. Той е най-високият откакто се провеждат ДЗИ досега - тоест от 2008 година. Това показва, че мерките в образователната система дават резултати". Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, която представи статистиките за резултатите от матурите за 2026 г. По думите ѝ са били анулирани 107 работи - 100 от тях заради установено напълно идентично съдържание.

БРАЗИЛИЯ И САЩ ПАДАТ В КАПАН ОЩЕ НА СТАРТА! ПРОГНОЗИ ЗА ПЪРВИТЕ МАЧОВЕ НА МОНДИАЛА | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Бразилия открива кампанията на големите фаворити на Мондиал 2026 в мегасблъсък, който може да се окаже ключов за съдбата им в турнира! Става дума за двубоя с Мароко, който няма да бъде никак лесен за спечелване. Около това мнение се обединиха в епизод 3 на "Точно попадение", посветен на първите мачове от Световното първенство. Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg - Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Янко Станчев и Николай Илиев, са категорични, че "капан" има и за домакина САЩ, който ще се изправи срещу много солидния в защита състав на Парагвай.