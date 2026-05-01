Пропадане на платното заради свлачище: Пътят Смолян - Пампорово е затворен

Републиканският път III-864 Смолян - Пампорово, в района на местността Райковски ливади, остава затворен заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачище.

Това се случва на участък с дължина около 70 метра - по асфалтовата настилка има пукнатини, които се разширяват, тъй като земната маса продължава да се движи.

Движението в района е преустановено, като е въведен обходен маршрут през прохода Превала и село Стойките, съобщи за БТА директорът на Областно пътно управление – Смолян инж. Марин Кушев.

Днес и утре ще се извършва наблюдение на участъка, за да се прецени дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и евентуално възстановяване на движението до изготвяне на проект за трайно укрепване.

По недовършена сграда в района се виждат деформации, включително пукнатини и разцепвания, като от района се чуват и пукащи звуци.

Съобщава се, че има риск за газопровод и обекти на електрозахранването.

Заглавната снимка е архивна.