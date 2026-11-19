Увеличението на социалните и здравните средства в Бюджет 2027 не гарантира автоматично по-достоен живот или по-добър достъп до лечение. В трите си становища до Народното събрание омбудсманът Велислава Делчева отправя сериозни критики към заложените параметри и настоява решенията да се оценяват през реалния им ефект върху хората. ОЩЕ: "Семейството на първо място": ДБ с пакет от мерки в данъчните закони и в бюджета (ВИДЕО)

Макар общественият защитник да приветства отделни стъпки – като повишаването на някои социални помощи, добавените 50 млн. евро за Националната детска болница и някои нови здравни мерки, тя подчертава, че бюджетната дисциплина не бива да прехвърля тежката социална цена върху най-уязвимите групи. "Фискалната стабилност и социалната защита не са противоположни цели", категорична е Делчева.

С какво е насъгласна?

Най-острите си думи в здравния блок омбудсманът насочва към начина, по който държавата прехвърля социални отговорности към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Тя критикува прехвърлянето изцяло към касата (освен за здравнонеосигурените) на разходите за лечение на деца и възрастни в страната и чужбина, както и за помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания. "Намирам, че прехвърлянето на тези разходи изцяло към НЗОК, от вноските на осигурените лица, вменява на НЗОК неприсъщи за нея социални функции, като същевременно създава реален риск при изчерпване на предварително заложените средства да се стигне до преграждане на достъпа и нарушени права на пациенти и на хора с увреждания", посочва Делчева.

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Тя изразява съжаление и че в бюджета на НЗОК се запазват регулативните стандарти – лимитите за специалисти, медико-диагностични изследвания и болнични дейности, които според нея ограничават достъпа на пациентите и създават риск за правата им. Освен това общественият защитник обръща внимание на недостатъчното финансиране за личните лекари, ранната диагностика, детското здравеопазване, рехабилитацията, продължителното лечение и палиативните грижи, както и на недостига на кадри, неравномерния достъп и липсата на подкрепа за болници и аптеки в отдалечените райони. Особено тревожна според нея остава психиатричната помощ заради дългогодишно недофинансиране, липса на специалисти и тежки условия на труд.

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В становището си за бюджета на Държавното обществено осигуряване Делчева поставя на първо място доходите на пенсионерите, като отбелязва, че предвидената минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст от 374,62 евро остава с 68,38 евро под линията на бедност от 443 евро. „Крайно време е минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да достигне и дори да надхвърли определената за страната линия на бедност, така че да се гарантира на възрастните хора доход, който не само да ги предпазва от бедност и социално изключване, но и да им осигурява възможност за по-достоен живот и посрещане на основните им жизнени потребности“, подчертава тя. Омбудсманът настоява още за преизчисляване на пенсиите от 1 януари по средномесечния осигурителен доход за предходната година, за отпадане на тавана на пенсиите и за изравняване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст с минималната работна заплата за 2027 г.

В държавния бюджет Делчева остро критикува символичното повишение на еднократната помощ за отглеждане на близнаци с едва 0,45 евро на дете. „Предвиденото увеличение на еднократната помощ за отглеждане на близнаци с едва 0,45 евро за всяко дете не може да се приеме за реално увеличение на държавната подкрепа за тези семейства“, пише тя и настоява за съществено осъвременяване и периодична актуализация при поскъпване.

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Сред останалите ѝ критики и препоръки са смятането на семейните доходи на база реално разполагаемите средства (след данъци и осигуровки) с по-плавно намаляване при превишаване на прага, отчитане на натрупаната инфлация при помощта за ученици (увеличена от 153,39 на 175 евро), ясни разчети за 7,5-процентното увеличение на учителските заплати спрямо ангажимента за минимум 125% от средната брутна заплата, както и внимание към изключенията от 5-процентната индексация в бюджетния сектор и осигурителния доход. По отношение на Националната детска болница тя приветства допълнителните 50 млн. евро, но настоява за обезпечаване на всички етапи и ясен график без нови забавяния.