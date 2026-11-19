Кои компании печелят обществени поръчки, на каква стойност са договорите им и какви връзки между лица и фирми могат да се проследят в публичните данни? Това са въпросите, на които ще може да даде отговори платформата СИГМА 2.0, представена днес в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

СИГМА 2.0 е надградената версия на Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Платформата предоставя свободен достъп до систематизирани данни за обществените поръчки в България – от възложителите, изпълнителите и договорите до разпределението на средствата по сектори и региони. Акцент са новите й възможности за проследяване на свързаността между лица и компании, одобрени за публично финансиране.

Предстои разработка и пускане на версия 3 и 4 на СИГМА, която ще включи и изкуствен интелект, който ще контролира както изпълнителите, така и възложителите.

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Възможностите на платформата

Надградената платформа СИГМА 2.0 дава възможности за проследяване на свързаността между лица и компании, одобрени за публично финансиране, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който представи платформата в Националния STEM център в "София Тех Парк".

СИГМА 2.0 предоставя свободен достъп до систематизирани данни за обществените поръчки в България - от възложителите, изпълнителите и договорите до разпределението на средствата по сектори и региони.

Източник: БГНЕС

"За да харчим по-ефективно нашите пари като данъкоплатци, трябва да знаем къде отиват и за това работи активно Министерството на иновациите и дигиталната трансформация", посочи той. По думите му информацията трябва да е в разбирам вид за гражданския сектор, за медиите, за всеки, който иска да направи анализ на това къде и как се харчат публичните средства.

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СИГМА 2.0 показва и свързаните лица, както и длъжностните лица, които са декларирали дялове или свързаност с фирми.

Василев коментира, че често големи фирми печелят обществените поръчки, а след това възлагат на по-малки и нерядко се вижда некачествено изпълнение.

В СИГМА 2.0 цялата информация е публична. Вижда се и каква е била конкуренцията при обществените поръчки, както и свързаните лица, които стоят зад дадена фирма. Според министъра около 500 лица, които са заемали публични длъжности, са посочили в свои декларации свързаност с фирми.

В СИГМА 2.0 може да се видят колко пари са получавали от държавата за спечелени обществени пръчки собственици на фирми, каза министърът.

Василев съобщи, че вече се разработва версия 3 на платформата, която вероятно ще е бъде представена през следващата година. "С версия 3 и 4 ще направим така, че да ограничим възможността за злоупотреби. Тази прозрачност вярвам, че ще бъде спирачката и ще намали желанието на много хора да злоупотребяват с обществените поръчки", отбеляза Василев.

Той добави, че с версия 4 ще се контролират и изпълнителите. "Често сме виждали търгове, спечелени на по-висока цена, отколкото е пазарната и ще можем да хващаме тези аномалии предварително", коментира Василев.

"Вярвам, че българските граждани трябва да знаят кога и кой е получавал обществените поръчки", посочи той.