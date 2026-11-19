Откъде дойдоха дроновете, които удариха кораба GAS HUSKY в изключителната икономическа зона на България? При скорост от 25 възела, на морски дрон, тръгнал от Сочи, са му нужни 18 часа път по море и до 840 литра гориво. А районът се облиташе от американски разузнавателен самолет P-8 Poseidon - т.е. сигурни данни за точния маршрут трябва да са регистрирани. Това разглежда като тема в профила си в социалната мрежа "X" специализираният сайт Maritime.bg около поредния удар по кораб в Черно море. Припомняме, че малко след полунощ на 17 ноември газовозът GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг, изчезна от радарите на около 50 морски мили от Бяла. Корабът е изпълнявал курс от египетското пристанище Александрия към румънското пристанище Мидия с товар от 3403 тона втечнен пропан-бутан.

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Едва на другата сутрин се активира аварийният радиобуй на плавателния съд. 19-членният екипаж бе открит на спасителен плот и евакуиран във Варна.

Според информация на Maritime.bg, която идва от капитана на кораба и източник от гръцката компания оператор, GAS HUSKY е бил ударен едновременно от въздушни и морски дронове. Посочва се, че в атаката са участвали поне четири безпилотни апарата, поразили района на машинното отделение и мостика – координиран удар без аналог досега в тази акватория. Така газовозът се превърна в седмия търговски съд, поразен в българската икономическа зона за месец и половина.

Where did the drones that hit GAS HUSKY come from? 🚢 At 25 kn, a sea drone from Sochi needs an 18-hour sea passage and up to 840 L of fuel. And a US P-8 Poseidon was overhead. #BlackSea #war #NATO #shipping #MaritimeSecurity https://t.co/SbdN3QgSSu — Maritime.bg (@MaritimeBul) November 19, 2026

Откъде идват дроновете и какви модели могат да са?

Ако безпилотните катери са тръгнали от източното черноморско крайбрежие - например района на Сочи, дистанцията до мястото на атаката край Варна е около 450 морски мили (приблизително 830–850 км).

При постоянна крейсерска скорост от 25 възела (около 46,3 км/ч) подобен преход отнема около 18 часа непрекъснато плаване. За 6-метров глисиращ безпилотен катер с двигател от порядъка на 200–300 к.с. това означава разход между 42 и 47 литра на час, или до около 840 литра гориво (близо 620–700 кг тегло) – напълно реалистичен обем, който оставя резерв за бойна глава от 200–250 кг взрив.

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В базовата си конфигурация нито един стандартен руски безпилотен катер не покрива 850 км. Военни анализатори и данни, цитирани и от Reuters при предходния удар край Шабла/Калиакра (срещу контейнеровоза CONTSHIP JET в края на октомври), сочат като основен заподозрян модифициран вариант на руския морски дрон "Мурена-300С" (Murena-300S). Стандартният модел има обхват до 500 км, но конструкцията му позволява монтиране на допълнителни резервоари за гориво (за сметка на част от бойния товар), както и да пренася FPV въздушни дронове за финална атака.

Освен директен преход от Сочи, експертите отчитат и две други възможности – пуск от Западен Крим / Севастопол (дистанция около 430–460 км, която влиза в базовия 500-километров обсег на "Мурена-300С" без нужда от допълнителни резервоари) или пускане на апаратите в открито море от спомагателен/цивилен кораб-майка.

Над района е кръжал американски P-8 Poseidon?

Изданието твърди, че непосредствено след серията инциденти с BETUL 8 и GAS HUSKY данните от полетите показват как P-8A Poseidon излита от Варна и се насочва директно към зоната на ударите източно от българския бряг, след което продължава патрулирането си на север към румънската акватория.

Присъствието му е част от засиленото съюзническо наблюдение на НАТО заради нарастващата заплаха за цивилното корабоплаване близо до териториалните води на България и Румъния – макар официалните власти в София засега да се въздържат от категорично посочване на извършителя до приключване на разследването.