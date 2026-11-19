Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви, че хакерските атаки към държавни сайтове продължават.

Василев уточни, че атаките са успешно прекратени.

Вчера от ведомството съобщиха, че успешно е прекъсната най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската администрация, предаде БТА.

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Става въпрос за незаконно изтеглени минимум 130 гигабайта държавни документи или над 62 милиона страници документи, уточни Василев. Според министъра към настоящия момент не са установени доказателства, че са засегнати лични данни на български граждани.

Той е назначил проверка и на базата на резултатите от нея е изпратил сигнал до прокуратурата относно установените факти и обстоятелства за действия и бездействия на държавните органи през тези 5 години.

Според киберспециалиста Кирил Григоров установяването на извършителите е изключително трудно заради възможностите за прикриване на самоличността и местоположението в интернет.

„В света на киберсигурността е изключително лесно да останеш анонимен. Наличието на IP адрес не е задължително да е свързано с конкретна локация. При използването на технологии като VPN на практика се скриват местоположението и самоличността на конкретните извършители. Точно затова разследването е изключително трудно. Няма как да се установи държавата само по IP адрес”, обясни киберспециалистът.

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По думите му мащабни кибератаки не са изолиран случай в Европа, където през последните години също са регистрирани сериозни пробиви. Според него обаче инцидентът не бива да се разглежда единствено като технически проблем, който може да бъде решен с премахването на зловредния софтуер.

„Не трябва да свеждаме този инцидент просто до някакъв проблем с информационните системи на държавата. Мисля, че трябва да се направи една следваща стъпка и да се говори наистина от гледна точка на националната сигурност – какво означава това и какви стъпки трябва да се предприемат, за да не се допускат подобни инциденти”, смята експертът.