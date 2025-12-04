Рисково и прибързано: Протест срещу въвеждането на принудително съвместно попечителство над деца

На 4 декември 2025 г. в дневния ред на Народното събрание е включено второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, с който на практика се въвежда принудително съвместно попечителство над деца до 18-годишна възраст. По този повод от 13:00 ч. пред сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I“ ще се проведе протест като израз на категорично обществено несъгласие с прибързаното и рисково приемане на тези промени. В него ще се включат граждани, експерти, професионални общности, организации и пострадали лица.

Като коалиция от организации и експерти, работещи в полето на превенцията на домашното насилие и защита правата на децата, организациите заявяват своята дълбока загриженост за ефекта от планираните промени и настояваме тази точка да бъде незабавно изтеглена от дневния ред на Народното събрание поради следните причини:

1. Създава се риск от хронифициране на домашното насилие Въвеждането на задължително съвместно попечителство и „споделено време“ с двамата родители в условията на силно конфликтни отношения и домашно насилие, реално „заключва“ жертвите – жени и деца – в продължителен контрол, принудителен контакт и зависимост от насилника. Вместо да прекъсне цикъла на насилие, законопроектът създава условия той да се възпроизвежда години наред чрез съдебни и институционални механизми.

2. Претоварване на и без това неработещата система Системата за закрила на децата и жертвите на насилие вече е претоварена и не разполага с достатъчно обучени специалисти и работещи механизми за оценка на риска. Социалните служби, полицията, съдилищата, здравната система, както и услугите за социална и психосоциална подкрепа трудно успяват да реагират адекватно дори при настоящите случаи. В тези условия въвеждането на задължително съвместно попечителство ще създаде още по-голям натиск върху институциите и ще изложи децата и жертвите на насилие на продължителен и засилен тормоз вместо на защита.

3. Законопроектът е внесен без сериозна оценка на въздействието Липсват публично представени, прозрачни и независими анализи как предлаганите промени ще се отразят върху:

– децата в различни възрастови групи;

– жертвите на домашно и продължаващо след раздялата насилие;

– работата на съдилищата, социалните служби и органите на МВР;

– държавния бюджет и необходимите ресурси за реално прилагане на закона.

При такъв мащаб на интервенция в семейното право отсъствието на сериозна оценка на въздействието е недопустимо и противоречи на принципите на доброто законодателство.

4. Според предвидената нова алинея 9 на чл.59 в Семейния кодекс се въвежда извеждане на детето от семейството на родител, за настаняване извън семейството. Режимът за извеждане на деца в България вече е обезпечен в Закона за закрила на детето и в Наредбата за полицейска закрила и така на практика в ал.9 се въвежда трети режим за извеждане на дете от семейство. Това размива ясните правила за закрила и създава риск от противоречиви решения, както и застрашава най-добрия интерес на детето.

Като израз на гражданска и професионална загриженост организациите, членуващи в Коалицията, призовават председателя на Народното събрание, г-жа Рая Назарян, да изтегли Промените в Семейния кодекс, въвеждащи принудително съвместно попечителство от планираното им гласуване на 4 декември 2025 г.

В тази връзка Коалиция “Заедно срещу насилието” изпраща свои писма до:

– Председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян,

– Министъра на правосъдието г-н Георги Георгиев,

– народните представители и лидерите на парламентарно представените партии.

Коалицията застава „за“ цялостна, задълбочена и професионална преценка на семейното законодателство и практиките – основана на реални данни, на най-добрия интерес на детето и на ефективната защита от насилие, а не на промени, които могат да причинят непоправими вреди на хиляди деца и техните грижещи се родители.

Коалицията „Заедно срещу насилието“ е обединение от организации, експерти и активни граждани, създадено с цел да ускори реформите в областта на защитата от домашно насилие и да осигури по-ефективна помощ за пострадалите. Тя изигра ключова роля в процеса по приемането на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) през 2023 г. чрез последователно застъпничество, експертна подкрепа и координирани публични кампании.

Благодарение на усилията на коалицията темата за домашното насилие се превърна в приоритет на обществения и политическия дневен ред, което доведе до по-ясни механизми за защита, по-бързи процедури и по-добра институционална координация в подкрепа на жертвите.

Коалиция “Заедно срещу насилието” е представлявана от работна група със състав: Български фонд за жените, Фондация “Будителките”, Левфем, ЛГБТ Организация “Действие”, Център “Отворена Врата”, ГО “Против задължително споделено родителство”, Зонта Интернешънъл, Емпруув, Мама има работа, Фондация “Деметра”, Фондация Асоциация “Анимус”, Български Хелзинкски Комитет.

