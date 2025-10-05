Войната в Украйна:

Пускат новия участък от АМ "Хемус", облекчаващ пътуващите към Плевен и Русе

05 октомври 2025, 12:27 часа 615 прочитания 0 коментара
Регионалният министър Иван Иванов, който заедно с вицепремиера Атанас Зафиров инспектира новопостроения участък от АМ "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци", заяви, че днешното пускане на магистралата ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе. Новото трасе на магистралата започва при 88-и км от п. в. "Боаза" и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци".

Снимка: БГНЕС

"Ден като днешния ме изпълва с оптимизъм и надежда заради конкретния повод, по който сме се събрали. Показва ми, че от това управление има смисъл и политическата цена, която плащаме всички участници в това нелеко управление, си заслужава, защото всички усилия, които полагате, са насочени към удобството на гражданите", коментира той, съобщава NOVA.

През август месец министър Иванов отново инспектира този участък на АМ "Хемус" и "размаха пръст" на строителя.

Според Иванов днешното откриване освен удобство на гражданите създава и безопасна среда, защото отклонява движението от част от най-опасните участъци в страната. "Знаем, че на хората им се иска всичко да се случва с много по-бързи темпове, но това са процеси, които са свързани с дълъг период на проектиране, финансиране и изграждане", обясни той.

Скоро ще има радост и за Варна

Снимка: БГНЕС

Иван Иванов коментира още, че работата по много инфраструктурни проекти е била възобновена за изключително кратко време. "Те бяха спрени през последните години именно заради политическото безвремие. Това, което днес се случва, е изключително символично за всички живеещи в Северна България, защото без АМ "Хемус" тук няма бъдеще в този регион". "В рамките на един месец това удобство ще имат и пътуващите за Варна, доста е напреднало строителството", каза регионалният министър.

Той добави, че се надява до Нова година да бъдат издадени още няколко разрешителни за строеж, за да се възстанови това, което е било спряно. "Политическите усилия, които влагаме тук, дават своите резултати. Надяваме се българските граждани да оценяват това, защото политическата цена е изключително висока, но резултатите се виждат", обясни той.

Иван Иванова добави, че предстои да се приеме много важен бюджет, който ще даде много възможности и очаквания. "Ние искаме 6 млрд. лева за инфраструктура, но зависи какви ще бъдат възможностите на бюджета. Освен магистрала "Хемус" има и път за Видин, който е изключително важен за този регион", допълни той.

"Технически в строителството няма никакви проблеми, но това, че 4 години в държавата имаше непрестанни избори, забави процеса. В момента се наваксват всички темпове, за да бъде пуснат в началото на ноември пътят към Варна", обясни регионалният министър, цитиран от NOVA.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
