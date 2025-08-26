Войната в Украйна:

Регионалният министър размаха пръст на строителя на магистрала "Хемус"

Закъснението при изграждането на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между Боаза и Дерманци се дължи на необходимостта от завършване на реконструкцията на път III-305. Това обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който днес инспектира строителните дейности на място. Министърът заяви, че има известни забележки към Агенция "Пътна инфраструктура" и изпълнителя на проекта, свързани със сроковете за изпълнение.

Той уточни, че вече са намерени решения за преодоляване на проблемите, а при евентуално неизпълнение ще бъдат наложени санкции. В проверката участваха още народният представител Валери Лачовски, ръководството на АПИ и началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова. Още: Въпроси и отговори след смърт на пътя: Докъде са първите три лота на АМ "Хемус"

Иванов обяви, че път III-305 ще бъде пуснат за движение до края на месеца, като подчерта, че безопасността на пътуващите остава приоритет. По трасето Боаза – Дерманци вече се извършват довършителни дейности – предстои поставяне на мантинели и полагане на маркировка. Министърът увери, че тези задачи ще бъдат изпълнени в кратки срокове.

По време на инспекцията бяха обсъдени всички критични точки и взети решения, за да може до края на септември да бъде осигурена напълно функционираща връзка при Дерманци. Новият участък ще отвежда движението в посока Плевен по път III-305.

"Четири години безвремие"

Министър Иванов коментира, че "четирите години безвремие" са довели до забавяне на редица инфраструктурни проекти и неспазване на срокове. Той увери, че контролът върху качеството на строителните работи е засилен и няма да бъде допуснато некачествено изпълнение. По думите му правителството има политическа воля важните инфраструктурни обекти да се реализират, а програмата за тяхното изпълнение върви на пълни обороти. Още: Без разрешение: Държавен доклад сочи кой е строил по АМ "Хемус"

Относно бъдещите строителни дейности министърът съобщи, че след пускането на участъка ще бъдат изградени още 2-3 км след Дерманци в посока Угърчин, предназначени само за леки автомобили. Етап 2 на автомагистралата трябва да приключи до края на 2027 г. Иванов допълни, че е разпоредил подробна проверка на участък 4, а в следващите седмици ще започне рехабилитация на още 6 км от път I-3 преди основния ремонт между Радомирци и Телиш.

Мерки срещу безводието в Плевен

Във връзка с кризата с водоснабдяването в Плевен министърът заяви, че забавянето през последните години се е отразило тежко на жителите на града. Според него най-спешна е борбата с авариите и загубите на вода. Със заповед на министъра екипи от всички ВиК дружества в страната се изпращат в Плевен, за да подпомогнат местния оператор в отстраняването на течове и кражби.

Иванов посочи, че според данни на "Български ВиК холдинг" загубите в града достигат 75%. Той разпореди във всички квартали с нарушено водоподаване да бъдат разположени водоноски. В следващите дни започват сондажи за нови водоизточници, но министърът бе категоричен, че най-важно е да се прекратят загубите. Още: АПИ се оправда с двойна инфлация за рекордно високата цена на АМ "Хемус"

Министърът съобщи за тежък случай в община Рила, където при проверка са установени 1200 незаконни при общо 1300 включвания във водопреносната мрежа. Той призова гражданите да подават сигнали при подобни злоупотреби, защото те ощетяват обществото и могат да доведат до безводие.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
