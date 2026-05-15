Гръцките фермери пак блокират българската граница

Отново недоволството на гръцките фермери ще засегне България. Днес се очаква блокадата на българо-гръцката граница при ГКПП "Кулата - Промахон" да бъде подновена като част от протестните действия на гръцките земеделци.

Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход "Кулата - Промахон" като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция.

Ако се стигне до затваряне на пътя, от българска страна са предприети всички действия по организация на трафика.

Още: Гръцките фермери решават дали пак да блокират “Промахон“

Другите пунктове не са застрашени

Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца.

През зимата границата с България беше блокирана от гръцките фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци.

Източник: Getty Images

Тяхната позиция е, че задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облекчаване на дълговете им.

Още: Гръцките фермери отново се вдигнаха: Готвят масови блокади

Земеделците се извиняват, ако причинят затруднение на пътуващите, но изтъкват важността на причините да излязат на протест - че високите цени на торовете и горивата превръщат продукцията им в непродаваема, предаде БНР.

Ако действително се стигне до протести, те ще са само на "Промахон", като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка.