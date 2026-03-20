Шест партии в парламента и разлика от над 10% между първите двама: Проучване на "Мяра"

Ако изборите бяха в средата на март, формацията на Румен Радев "Прогресивна България" би спечелила 30,8% от гласовете, а на второ място е ГЕРБ-СДС – с 19,3%. Коалицията ПП-ДБ получава подкрепата на 12,9%, "ДПС - Ново начало" – 10,6% и "Възраждане" – 7,9%. Това показват данните от независимо изследване на социологическата агенция „Мяра“. То е проведено „лице в лице“ с таблети между 7и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо54 000 души.

Около бариерата би била "БСП - Обединена левица" с 4,1%. След нея е МЕЧ – с 3,6%, "Величие" – с 2,5%, а "Сияние" влиза отчетливо в битката за ръст – с 2,3%. "Има такъв народ" би получила 1,4%, а АПС – 1,3%.

В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като "Синя България", "Антикорупционен блок" и т.н.

Очаквана избирателна активност

При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого".

От агенция "Мяра" уточняват, че данните са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи.