Скандалът на Витоша: БТС извади факти за "Камен дел"

Повече от пет години хижа "Камен дел" е функционирала без действащ договор, а срещу стопанисващите са натрупани задължения за над 6000 лева. Това обявиха от Българския туристически съюз в официална позиция след скандала на Витоша, който доведе до напрежение, заплахи и полицейска намеса. От БТС излязоха с подробна хронология на случая, след като опитът за смяна на управлението на хижата прерасна в публичен конфликт с досегашния хижар Ивайло Ненов.

По данни на съюза, още през 2014 г. хижа "Камен дел" е предоставена за управление на туристическо дружество "Камен дел 1934 – Бояна". Година по-късно дружеството отдава обекта под наем на сдружение "За Камендел", в което участва и Ненов, със срок от пет години.

Именно в този период са извършени основните ремонти на хижата - нов покрив, дограма, вътрешни врати и фасада, като по-голямата част от материалите са осигурени от БТС, а дейностите са извършени с помощта на доброволци.

Договорът изтича през 2020 г., но според БТС в следващите години наемателят отказва да подпише нов контракт и не допуска представители на дружеството до обекта.

През януари 2026 г. в съюза постъпва сигнал за натрупани задължения - неплатени сметки за ток и такси към Столична община на обща стойност над 6000 лева. След проверки на място БТС взема решение да обяви конкурс за нов стопанин.

Процедурата стартира на 16 февруари 2026 г., като в нея участват четири юридически лица. На първо място е класирана фирма "Камен дел 1934" ООД.

На 16 март представители на БТС пристигат в хижата, за да предадат обекта на новия стопанин в присъствието на Ивайло Ненов. Според организацията именно тогава са последвали "провокации" от негова страна и е избухнал скандалът, който беше широко отразен в медиите.

От туристическия съюз подчертават, че управлението на планинските обекти трябва да се извършва при ясни договорни отношения и категоризация съгласно закона.

"Недопустимо е хижа или заслон в планината да функционира без сключен договор", заявяват от БТС и допълват, че именно ясните правила гарантират безопасни и нормални условия за туристите.

Случаят с "Камен дел" се превърна в пореден сблъсък между институционалните изисквания и практиките на дългогодишни стопани, като поставя въпроса как се управляват планинските обекти в България - между вложения труд и необходимостта от регламент и контрол.