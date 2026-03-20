Известният DJ Marti G е претърпял инсулт, всички се молят да се оправи

Известният и обичан български диджей Marti G е получил инсулт. Това става ясно от публикация на Диан Савов, известен като Dian Solo от Deep Zone Project. "Да се помолим за Marti G Mladenov да се оправи - инсулт.", това гласи съобщението на Диан, а в коментар той пише още: "Да се помолим за него и да му изпратим положителна енергия." Представители на музикалната гилдия у нас пожелават на Marti G бързо да се оправи и отново да се върне още по-силен от преди. В пожеланията се включват и много популярни личности, както и обикновени хора, срещнали се през годините с DG Marti G.

Няма много налична информация за състоянието му. Знае се, че е приет в "Пирогов", след като му става лошо в клуб "Строежа", а оттам го закарват директно в болницата.

В публикация в официалната Facebook страница на клуба се казва следното: "Вчера нашият приятел, колега и резидент диджей в Строежа - DJ MARTI G - получи тежък здравословен проблем. За щастие, имаше хора около себе си и реакцията бе бърза. Негови приятели от Цирк "Балкански" помогнаха светкавично да бъде транспортиран. Екипът на Пирогов, където той е приет и в момента се лекува, е положил необходимите максимални грижи. Разбираме днес, че състоянието му е подобрено, макар и все още критично. Нека всички му пожелаем бързо и напълно оздравяване, след което да го видим отново сред нас".

Кой е DJ Marti G

Мартин Иванов Младенов, познат като DJ Marti G, е роден в гр. София през 1967 г. в семейство на циркови артисти. Приет е през 1985 година в Цирковото училище в гр. Mосква за две години в жанр клоунада, но, уволнявайки се от казармата през месец август 1987 г., не заминава, но не по негова вина.

Той е сред най-популярните ретро DJ на България и неслучайно се смята за един от смелчаците на родната сцена, които миксираха хитовете на миналото и ги внесоха в клубовете. Резултатът са класическите ретро партита, които и досега палят страстите и спомените по отминали години с нова сила. Работи като DJ от ноември 1987 година.

Имал е предавания в няколко радиостанции през годините в периода 1993 – 2005 г. Бил е съпорт на концертите на едни от най-известните хип-хоп, диско и поп изпълнители, като Rza ot Wu-Tang Clan, Jeru The Damaja, Redman, Onyx, Gipsy Kings, Snoop Dogg, Precious Wilson, EPMD, Ice Cube, Turbo B. от Snap, Method Man & Redman, Lil Jon, Nana, Kurtis Blow, Hot Chocolate, Ex-Mеmebers Of 2Unlimited, Penny Ford от Snap. От 2007 г. е музикален директор на Цирк "Балкански".

DJ Marti G е обичан и от феновете на футболния клуб "Левски", тъй като той не е само привърженик на този отбор, но е и дългогодишен диктор на клубния стадион "Георги Аспарухов".