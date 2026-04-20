Войната в Украйна:

Разочарование сред бесарабските българи: Победи Русия, България е проруска

20 април 2026, 8:23 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
В България победи Русия. Това обяви в свой пост във Фейсбук Тетяна Станева – бесарабска българка, директор на Международния фестивал на етнографското кино "ОКО". Тя е украинска българка, която живее в Украйна, но специално за изборите пътува до България, за да гласува.

Станева коментира с възмущение победата на партия "Прогресивна България" на Румен Радев.

"Путинските партии са мнозинство"

"В България победи Русия. Нямах съмнения, че след загубата на Орбан всичките проруски сили ще налеят в България. Тя им е последната надежда", коментира Станева.

Тя счита, че прокремълски настроения са обхванали България и това е видно от резултатите

"Надявам се сега да провидите, че проруските българи в България са повечето. Като сложим всички путински партии заедно - те са мнозинството. И нека не се лъжем, тези избори са истинското огледало. Това е положението", категорична е тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Станева беше изключително възмутена пред няколко дни, когато беше закриването на предизборната кампания на "Прогресивна България" в "Арена София". Тогава Радев възмути мнозина заради снимка, на коята се ръкува с Путин и която беше прожектирана на екрана в залата.

"Прегръдките с Русия струват скъпо", написа тогава Станева.

Радев печели убедително

Че 52-рото Народно събрание ще е далеч по-хомогенно си личи – само с 5 формации. Няма промяна в челната тройка при 51,12% преброени протоколи: "Прогресивна България", водена от експрезидента Румен Радев (691 550 гласа или 44,597%), ПП-ДБ е на второ място (225 695 гласа или 14,555% подкрепа), а чак на трето място е ГЕРБ-СДС, със 196 376 гласа или 12,664% подкрепа.

При малко над 40% преброени протоколи ДПС Ново начало, водено от санкционирания по закона "Магнитски" Делян Пеевски, успява да изпревари прокремълската партия "Възраждане", водена от Костадин Костадинов. Разликата обаче е малка – формацията на Пеевски е със 73 715 гласа или 4,754%, докато „Възраждане“ има 72 222 гласа или 4,657%. Тези данни показват, че битката ще е до последно.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес