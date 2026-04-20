Румен Радев чака окончателните резултати за пълен коментар на вота

20 април 2026, 7:50 часа 793 прочитания 0 коментара
Благодаря за доверието! Всичко друго ще коментираме след окончателните резултати. Това написа лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев в профила си във Facebook, след проведените в неделя (19 април) предсрочни парламентарни избори.

"Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието от българската политика все още е голямо и това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор. „Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите", отчете той.

"Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого. Благодаря и на всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България", написа Радев.

Той отправи благодарности и на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които "положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление "купен вот".

Виолета Иванова Отговорен редактор
Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
