Ремонт на пътя в Кресненското дефиле: Шофирайте внимателно!

Движението при 392-ри километър на път I-1 Симитли – Кресна в Кресненското дефиле трябва да се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. За това предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от сигналисти.

БТА припомня, че временно движението по път I-1 Благоевград – Кулата, в района на тунел „Кривия", се осъществяваше двупосочно в една лента, поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът беше регулиран от “Пътна полиция". От пътната агенция призоваха шофьорите да се движат със повишено внимание и съобразена скорост.

