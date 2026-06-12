Ремонти и промени в движението в четири области по две ключови магистрали

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на АМ “Тракия“ и АМ “Хемус“. В момента на АМ “Тракия“ се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на АМ “Хемус“ в Софийска област. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно.

Ремонтите по АМ “Тракия“

На АМ “Тракия“ в Софийска област на 11 юни започна ремонт в платното за Бургас в участъка между 33-и и 39-и км като превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката в ремонт, с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

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От 12 ч. на 12 юни до 10 ч. на 13 юни, движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и в една за столицата.

От 10 ч. до 17 ч. в събота – 13 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 ч. в събота до 10 ч. на 17 юни – сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас. Предвижда се ремонтът в тази отсечката да завърши до края на юни.

Снимка АПИ

За ремонт от 10 юни е ограничено движението в посока София в 5-километров участък от АМ „Тракия“ - от 55-ти до 60-ти км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се изпълнението на строителните дейности да завърши около 19 юни.

От 4 юни се ремонтира и асфалтовата настилка в платното за Бургас в участък от около 11 км (от 218-ти до 229-ти км) в област Стара Загора. При изпълнението на строително-монтажните дейности трафикът преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е краят на юни.

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От 3 юни за монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено движението в платното за София в два участъка на АМ “Тракия“ в област Ямбол. За изпълнение на планираните дейности е ограничен трафикът в платното за столицата в участъка между 274-ти и 275-ти км. Ограничено е и преминаването по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел “Ямбол“ при 275-ти км. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел “Нова Загора“ и пътен възел “Зимница“. За ремонт на фуга на второто съоръжение е ограничено преминаването в платното за София между 284-ти и 285-ти км на АМ “Тракия“. Движението се пренасочва в платното за Бургас. Очаква се ремонтът на съоръженията в област Ямбол да продължи до края на юни.

Ремонт на АМ “Хемус“

На АМ “Хемус“ от 4 юни започна ремонт на асфалтовата настилка на 9 км, в платното за Варна, в участъка между 23-ти и 32-ти км на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт:

от 12 ч. в петък до 12 ч. в неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София ,

, от 12 ч. в неделя до 12 ч. в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна.

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Снимка АПИ

Срокът за изпълнение на предвидените дейности и до края на юни т. г.

Ремонтните работи на АМ “Тракия“ и на АМ “Хемус“ са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържането им.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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