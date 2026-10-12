Ударени кораби край България:

"Резултат от отчаяни действия": Външният ни министър за прибирането на Ива Михайлова

12 октомври 2026, 11:41 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Резултат от отчаяни действия": Външният ни министър за прибирането на Ива Михайлова

Министерството на външните работи (МВнР) не е било уведомено за прибирането на Ива Михайлова и за предприетите от тяхна страна действия. Не сме участвали по никакъв начин за прибирането й в България. Това обясни пред журналисти в Люксембург външният министър Велислава Петрова. „Важното в случая е тя да може да намери възможност за адекватно лечение и то да ѝ бъде осигурено възможно най-скоро“, добави тя.

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Тя обърна внимание на факта, че при един „хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ, се е прибегнало до някакви отчаяни действия".

Външният министър припомни, че са поставили въпроса на най-високо ниво -както от страна на Министерството на външните работи, така и от страна на премиера и президента.

Припомняме, че Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Момичето посочи, че не се чувства добре и затова е решила да предприеме тази стъпка. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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