Лайфстайл:

Изплащането на пенсиите започва на фона на протест в "Български пощи"

09 март 2026, 7:50 часа 383 прочитания 0 коментара
Изплащането на пенсиите започва на фона на протест в "Български пощи"

Служителите в "Български пощи" протестират в няколко града на страната. Те се събраха пред пощенските станции в София, Бургас и Русе. Основното им искане е увеличение на основните им месечни възнаграждения. "Исканията са за 5% увеличение на заплатите. За това трябва да се предвидят конкретните суми в удължителния бюджет. За редовния бюджет ще поставим исканията си за 10-15% увеличение на заплатите в различните държавни сектори. Надяваме се да бъдем чути, защото след много разговори виждаме само добри намерения, но нищо в замяна", каза в ефира на bTV вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

ОЩЕ: Градският транспорт във Варна излиза на едноседмичен протест

Той съобщи и важна новина за пенсионерите, които днес трябва да получат пенсиите си. „Разбираме, че пенсиите са жизнено важно за много хора. Преди малко се взе решение акцията да не е цял ден, а само между 15 и 30 минути. Но нека това се счита за предупреждение и започне диалог“, призова синдикалистът.

ОЩЕ: КНСБ започва седмица на ефективни протести

„Пощите ще отворят в 8:10 часа. Напрежението при нас е голямо, защото минималната работна заплата е основа, а след като се приспаднат всички осигурителни вноски, става под минималната“, каза служител на „Български пощи“ във Варна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Заплати Български пощи Пенсии
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес