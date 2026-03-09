Изплащането на пенсиите започва на фона на протест в "Български пощи"

Служителите в "Български пощи" протестират в няколко града на страната. Те се събраха пред пощенските станции в София, Бургас и Русе. Основното им искане е увеличение на основните им месечни възнаграждения. "Исканията са за 5% увеличение на заплатите. За това трябва да се предвидят конкретните суми в удължителния бюджет. За редовния бюджет ще поставим исканията си за 10-15% увеличение на заплатите в различните държавни сектори. Надяваме се да бъдем чути, защото след много разговори виждаме само добри намерения, но нищо в замяна", каза в ефира на bTV вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

ОЩЕ: Градският транспорт във Варна излиза на едноседмичен протест

Той съобщи и важна новина за пенсионерите, които днес трябва да получат пенсиите си. „Разбираме, че пенсиите са жизнено важно за много хора. Преди малко се взе решение акцията да не е цял ден, а само между 15 и 30 минути. Но нека това се счита за предупреждение и започне диалог“, призова синдикалистът.

ОЩЕ: КНСБ започва седмица на ефективни протести

„Пощите ще отворят в 8:10 часа. Напрежението при нас е голямо, защото минималната работна заплата е основа, а след като се приспаднат всички осигурителни вноски, става под минималната“, каза служител на „Български пощи“ във Варна.