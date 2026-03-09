Лайфстайл:

За най-бедните пенсионери: Пеевски се втурна да осигурява великденски добавки в пенсиите

Великденски добавки за пенсионерите ще има - по този път тръгнаха санкционираният от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и партията му ДПС Ново начало. Пак по традиция в 7:30 часа сутринта партията на Пеевски обяви новина - че ще внесе промени в Закона за бюджета на ДОО (Държавното обществено осигуряване), които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността.

Пеевски се похвали, че заради него миналата година имало великденски добавки за 680 000 пенсионери.

"Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота", съветва Пеевски. И това при положение, че служебният финансов министър Георги Клисурски настоя, че депутатите се мотаят и не работят, за да има удължителен бюджет, което заплашва държавата да спре да работи.

Ивайло Ачев
