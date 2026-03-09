9 март в историята: Славната победа на цар Иван Асен II при Клокотница. Кървавият атентат на гара Буново

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

9 март 1230 г: Славната победа на цар Иван Асен II при Клокотница

На този ден през 1230 г. е постигната една от най-славните победи в историята на България – битката при Клокотница, в която войската на цар Иван Асен II нанася съкрушителен удар на епирския владетел Теодор Комнин. Ефимерната Епирска империя е окончателно разгромена от българите - те пленяват Теодор Комнин заедно с цялото му семейство. Войската на епирския деспот е освободена.

Двете враждуващи страни се срещат в ранното утро на 9 март край река Клокотница – на 10 км западно от Хасково. Според преданията цар Иван Асен II се установява на лагер в крепостта на хълма Хасар, до днешното село Сталево, Хасковско.

Иван Асен заповядва пергамента с нарушения от епирския деспот мирен договор да бъде пронизан с копие и да се носи като боен щандарт. Българският владетел проявява военна хитрост, нападайки бягащите ромеи и франкски рицари наемници. Плененият Теодор Комнин заедно със семейството му е откаран в столицата. По заповед на царя пленените войници са нахранени и пуснати на свобода. Невижданото благородство на цар Иван Асен II е причина той да бъде почитан и обичан от ромеите и от другите народи, според византийския летописец Георги Акрополит.

9 март 1985 г.: Атентатът на гара Буново и в хотел „Сливен“

На тази дата през 1985 г. е извършен атентатът на гара Буново - най-големия железопътен атентат в историята на България. Поставената във вагона за майки с деца бомба във влака Бургас – София убива Георги Цветков (12 г.), Стефан Атанасов (13 г.), Яворка Петрова (38 г.), Емил Георгиев (40 г.), Стилиян Иванов (60 г.), Николай Генков (63 г.) и Райна Бозукова (64 г.). Глухонеми деца, прибиращи се вкъщи, също са сред жертвите. Девет души, сред които и 2 деца, са тежко ранени. Поставената бомба, която е с часовников механизъм, е насочена да избухне при навлизането на влака в тунела в района на гара Буново. Поради липсата на достатъчно въздух в тунела се очаква да има възможно най-голям брой жертви.

Но на гара Златица влакът закъснява с две минути. В резултат на това взривът избухва в 21:31 ч. на гарата, а не в тунела, както е първоначално планирано.

Влакът продължава пътя си след строга проверка от страна на органите на реда на всички пътници, както и на техния багаж.

Бомбата в кафе-сладкарницата на хотел „Сливен“ в град Сливен избухва същия ден. И двата атентата са извършени от активисти на нелегална протурска организация. В основата на двете атаки стои недоволството им срещу Възродителния процес. Три години по-късно, през април 1988 г., тримата участници и организатори на атентата, са осъдени на смърт.

