"С вас сме": Концерт в знак на солидарност с Украйна (СНИМКИ)

Музиканти се солидаризират с Украйна. Благотворителен концерт за солидарност с Украйна под надслов "С вас сме" се провежда в центъра на столицата. Мястото на концерта бе пл. "Алекандър I Батенберг" в столицата, като десетки хора с украински знамена се събраха за събитието.

Андрей Николов, който е съосновател на Ситуационен център "Отворени врати"; каза, че в момента над 20 хиляди украински деца имат спешна нужда от помощ. "Сега говорим за украински училища. Нашият център мисли за интеграция към пазара на труда", каза още Николов.

Инициатор на концерта е Васил Георгиев, по-известен като Васко Кръпката . Той обясни, че концертът е по негова идея и е поканил свои близки приятели музиканти, хора на словото, и хора от Украйна, като няма кметове и политици."София може да е краен квартал на Европа, но София е Европа и свободния свят. Тук сме, за да покажем, че сме за мира, да покажем, че сме против агресията на Русия, и да покажем, че сме европейци", каза Васко Кръпката, цитиран от БГНЕС.Той коментира и реакциите на българските политици по отношение на войната в Украйна. "Винаги ще ги критикуваме. Рокендролът сме опозиция. Наистина смятаме, че трябва да имаме по-твърда позиция, по-адекватна и по-ясна позиция. Смятаме, че има едно шикалкавене. Искат да се харесат на всички. Няма как да се харесаш на всички. Знам, че в момента ядосвам много хора, но нямам задни мисли", категоричен бе той."Каквото ми е на сърцето, това ми е на устата и на песните. Искаме и управляващите да бъдат ясни и да заявят ясно, че подкрепяме Украйна по всякакъв начин, както всички нормални страни. Произвеждаме толкова много оръжие, пращаме за какви ли не идиоти по света, и какви ли не кръвожадни сатрапи ги снабдяваме с оръжие, аз като пацифист се застъпвам България да помогне на Украйна", каза Кръпката. Призивът му е да се покаже съпричастност към жертвите на тази война.Ангел Ангелов от група "Джендема" също участва в концерта по съвест. "Не мога да се примиря с това, което става и което научаваме за Украйна, което следим с много голяма тревога, с много голяма болка. Не може да има пожарища и борби в 21 век, както и масови убийства и война. И то в Украйна, една страна, която е много близо до нас, и там хората не са необразовани. Не са хора, които са по-различни от нас. Ние не само, че следим това, но страдаме заедно с тях. Вярваме, че с тази съпричастност можем да помогнем. Когато хората мислят по един и същи начин, те могат да изгонят онези, които не заслужават да управляват и собствените си страни. Вярваме, че тази енергия, която от тук ще се изпрати по някакъв начин, ще изпрати далеч на Северния полюс тираните от Кремъл", каза Ангелов.На въпрос дали политиците се държат адекватно, той коментира: "И да и не. Не може да обобщим всички под един знаменател. Някои реагират адекватно, има и други, които се опитват и вълка да е сит, и агнето цяло. Не може така - не може да си с неясна позиция, защото това е война. Има и такива, които са зависими", каза музикантът. И завършва с думите, че не може една страна да се изправи срещу целия свят.Според Тони Чембъра от група "Монолит" българските политици трябва да имат по-ясна позиция. "По принцип като всички нормални рокаджии сме против войната. И друга война да беше, просто щях да се обявя веднага против. Дано всичко това да свърши"", каза още Чембъра.Веско Василев, барабанист от група "Монолит", каза, че случващото се в 21 век не е приятно. "Музикантите в България знаят какво е да нямаш и винаги са били с идеята да помагат и са съпричастни със събитията, които се случват особено антихуманните", каза Василев. От групата пожелаха да има мир, цвета и рокендрол.В концерта се включиха още "Блус Трафик", No more, many more, Г. М. О. Георги Минчев Оркестра, Иван Лечев, Валди Тотев и други. В инициативата участваха и творци от Украйна, сред които саксофонистът Ярослав Кмитко и китаристът Павло.В района на концерта бе засилено полицейското присъствие, имаше и транспарант, на който пише "Путин, в името на човечеството, спри войната". По време на концерта на няколко пункта пък се събираха средства за пострадалите от войната в Украйна. Събитието е организиран от Ситуационен център "Отворени врати" и фондация "За доброто".

Още от ОБЩЕСТВО:

БАЗ и СЗБ: Крайно време е да се спре бизнеса с пандемията

КТ "Подкрепа": Къде са 12-те милиона лева за музеи и галерии, гласувани в Парламента?

Времето утре - 28 март

Кирил Петков: Изваждането на българския кораб от Мариупол е опасно заради мините в морето

Седмична прогноза за времето за 28 март - 3 април

Почина Любимир Милчев - Денди

Столичен общински съветник предложи улица да носи името Милен Цветков

Проф. Тагарев: МиГ-29 не могат да участват в съюзни операции на НАТО

Въпреки отпадането на епидемичната обстановка - и след 1 април ще се носят маски

Прогноза за времето - 27 март (неделя)