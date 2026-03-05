Сагата "Петрохан": МОН сезира прокуратурата за формата на обучение на Александър

Министерството на образованието и науката иска изясняване на казус, свързан със сагата "Петрохан".

Служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов съобщи, че МОН е сезирало прокуратурата с искане за изясняване на формата на обучение на 15-годишния ученик от частното училище "Космос" Александър Макулев, който бе сред жертвите, открити в подножието на връх "Околчица".

Едновременно в две форми на обучение

"4 и 5 клас момчето е учило в Мексико. За 6 клас нямаме информация. Изведнъж се появява в 7 клас. Засега нямаме документи как е записан и какво се случва", коментира служебният министър.

Според проверка на МОН ученикът се обучавал едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.

"Това, на което нямаме отговор, е как може да съществува и в две форми на обучение, защото, ако е самостоятелна, няма нужда да се извиняват отсъствията. Правен е опит от страна на училището и от директора чрез РУО-то да получат разрешение. Те някак не са отреагирали, защото, за да премине на самостоятелна форма на обучение, трябва мине през специална комисия, тъй като или по гениалност, или по болест се разрешава", каза още Игнатов, цитиран от БНР.

Така, за да бъдат дадени отговори на тези въпроси, той се обръща към прокуратурата, за да разбере какво се е случило.

"Най-лесният отговор на въпроса е да закрием, да дерегистрираме или не това училище, но на базата на информацията, която имаме, ние вече ще разполагаме с инструментариум да започнем проверка в цялата система дали и някъде на други места в България не се случват подобни неща", допълни министърът на образованието.