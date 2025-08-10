Седмична прогноза за времето от 11 до 17 август 2025 г.

Новата седмица започна с горещо време, със слаб вятър от юг. В понеделник максималните температури ще са между 27 (Смолян) и 36 градуса (Хасково), за София се очакват най-много 34 градуса. Във вторник и сряда температурите остават без промяна. По Черноморието се очакват максимални температури около 29-30 градуса. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно, показва прогнозата за времето. .

Месечна прогноза за времето за август 2025 г.

До края на седмицата

В четвъртък и петък максималните температури ще си понижат с 1-2 градуса и ще бъдат между 24 и 35 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен, към неделя ще отслабне. Максималните температури ще са между 26 и 37 градуса.

В планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

