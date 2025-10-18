Най-важните новини за деня: 18 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 октомври 2025 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МИЛИОНИ АМЕРИКАНСКИ ДОМОВЕ ЩЕ БЪДАТ ПОД ВОДА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

До края на века милиони сгради и дори повече на брой американци биха могли да бъдат изложени на риск от наводнения, пише Daily Mail.Изследователи от университета Макгил в Канада предупреждават, че покачването на морското равнище, причинено от продължаващите емисии на парникови газове, заплашва да унищожи крайбрежните градове по цялата планета.

Покачването на морското равнище е мярка за промяната във височината на повърхността на океана с течение на времето. Това повишаване може да доведе до наводняване на райони, разположени близо до високи води.

СЪВЕТНИК НА ПУТИН: ВОЮВАМЕ СРЕЩУ ЦЯЛА ЕВРОПА И ТРЯБВА ДА ПРЕМАХНЕМ ГРАЖДАНСКИТЕ СВОБОДИ

Ние не воюваме само срещу Украйна - воюваме срешу обединена Европа. Ако искаш да бъдеш истински лидер, трябва да ограничиш индивидуалните и гражданските свободи. И мисля, че най-после се движим в правилната посока. Това са думи на Сергей Караганов, един от водещите идеолози на Кремъл и дългогодишен съветник на диктатора Владимир Путин, считан за негово доверено лице. Караганов е председател на Президиума на Съвета по външна и отбранителна политика на Русия — аналитичен център, близък до руските управляващи среди. Често участва в съвещателни органи и експертни съвети към Кремъл и Министерството на външните работи на Руската федерация.

ГРЪЦКИ АНАЛИЗ ЗА "НЕВЗРИВЕНИТЕ БОМБИ НА БАЛКАНИТЕ": КЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ?

"В ЕС знаят, че Балканите са уязвими за дестабилизиращи интервенции отвън и преобладаващата атмосфера благоприятства тези интервенции. Под привидното спокойствие все още се крият националистически напрежения, които, ако се разпалят, биха могли лесно да съборят следвоенната гранична структура", се посочва в анализ на Ставрос Цимас, озаглавен "Войната в Украйна и политическият шах на Балканите", публикуван в гръцкото издание издание Kathimerini.

ДЕПУТАТИТЕ ДА СЕ ТЕСТВАТ ЗА НАРКОТИЦИ И СУРОВИ НАКАЗАНИЯ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯВОР БОЖАНКОВ(ВИДЕО)

С интересно предложение излезе народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков. "Всяка първа сряда от месеца народните представители в 51-ото Народно събрание да бъдем проверявани с полеви тестове, както всички български граждани. При положителен резултат - отстраняване от три заседания и без заплата. За да отхвърлим или потвърдим вината, ще се подлагаме на кръвен тест. Докато не решим окончателно проблема с полевите тестове, редно е същите правила да важат и за нас". Това написа в социалните мрежи депутатът от ПП Явор Божанков.

КОЛКО ДЪЛЖАТ ДЕПУТАТИТЕ? ЕТО КОИ СА РЕКОРДЬОРИТЕ ПО ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Всяка година българските народни представители са задължени да подават имуществени декларации. Те се публикуват на интернет страницата на Комисията за противодействие на корупцията. Данните би следвало да разкрият не само какво притежават депутатите, но и какво дължат. С оглед на това народните представители трябва да обявяват своите кредити, заеми и други финансови задължения на стойност над 10 000 лева. Подаването на подобни декларации e практика в редица демократични държави. Тяхната публичност не цели да поставя фокус върху стандарта на живот на депутатите, а да гарантира, че тези, които вземат решения и управляват обществените ресурси, не са зависими от частни интереси, пише "Отворен парламент".

"ЕВРОТО ИДВА": ЕТО КАК ЩЕ СЕ СЛУЧИ ЗАРЕЖДАНЕТО С ЕВРОБАНКНОТИ И ЕВРОМОНЕТИ

В рубриката „Еврото-въпроси и отговори” по Нова телевизия тази седмица обществената телевизия провери как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети, както и търсим отговор на въпроса защо курсът лев-евро не е например 2 лева. Според Ангел Танев, който е експерт по темата, много по-удобно би било, ако пресмятаме 2 лева за евро. Освен това той е притеснен дали ще има достатъчни количества дребни монети и банкноти, така че да не се окаже, че в магазините не могат да връщат на хората, да не стане „Sorry michle”?

"ПУТИН ИЗПЪЛНИ ПЛАНА СИ С 10 ОТ 10, ТРЪМП ИДИОТ ЛИ Е?": ВСЕ ПОВЕЧЕ СИГНАЛИ, ЧЕ УКРАЙНА НЯМА ДА ПОЛУЧИ "ТОМАХАУК"(ОБЗОР - ВИДЕО)

"Притеснен съм. Цял живот съм бил манипулиран от най-добрите в това" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на журналистически въпрос дали не се тревожи, че руският диктатор Владимир Путин опитва да си спечели време и да продължи военната си агресия в Украйна. "Свърших страхотна работа. Възможно е, малко време, нищо особено", продължи републиканецът, говорейки за мирните преговори при срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.

ОСЪДИХА БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ГЕШЕВ: ИСТОРИЧЕСКОТО ДЕЛО "РЕЗИДЕНТА" Е ПРЕД ПРОВАЛ

Поредно осъждане на България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Този път обаче държавата ще плаща заради думи на бившия главен прокурор Иван Гешев. Любoмиp Meдapoв, обвинен по шумното дело "Резидента", което тогавашният глaвeн пpoĸypop Ивaн Гeшeв обяви за иcтopичecĸo шпиoнcĸo делo, осъди държавата в Страсбург за нарушено право на справедлив процес и нарушена презумпция за невиновност. А самото "историческо" дело още не е внесено в съда. За случая на Медаров, бивш отговорник за класифицираната информация в Народното събрание, който е и бивш aгeнт нa вoeннoтo paзyзнaвaнe, пише "Де факто".

КРИЗАТА С БОКЛУКА: ЕТО КОГА ЗАПОЧВА ЧИСТЕНЕТО НА "КРАСНО СЕЛО" И "ЛЮЛИН"

Днес и утре Столичната община ще изпробва да възстанови нормалното почистване от боклуци и отпадъци в столчините райони "Красно село" и "Люлин", предаде Българското национално радио (БНР). В продължение на две седмици кварталите в тези райони се чистят на кризисен принцип, с помощта на техника от съседни общини и на доброволци. Причината е изтичането на договора за почистване и отказът на кмета на София Васил Терзиев да сключи нов с единствения кандидат по обществената поръчка.