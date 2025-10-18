След тежък инцидент с млад шофьор: Караджов иска ДАИ да провери как се е сдобил с книжка

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата от тази нощ край Созопол, при която загинаха трима души., съобщиха от транспортното министерство. Проверката се извършва от ИА „Автомобилна администрация“ (бел. ред. позната като ДАИ), като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов.

Министър Караджов отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи.

Изказа съболезнования наблизките на загиналите

“Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката”, добави той.

„Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени“, заяви Караджов.

Поетапно лицензиане на младите шофьори

По инициатива на неправителствени организации, министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.