Седмична прогноза за времето от 27 април до 3 май 2026 г.

26 април 2026, 17:30 часа 674 прочитания 0 коментара
През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността във вторник над планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихва и в понеделник сутринта на места в котловините и равнините ще се образува слана, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Средата на седмицата

В сряда над Западна България, а в четвъртък и петък над цялата страна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В сряда и четвъртък вятърът ще е от юг и дневните температури ще се повишат, максималните ще бъдат между 19° и 24°. В петък вятърът ще се ориентира от североизток, ще нахлуе студен въздух и дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.

До края на периода

През следващите дни до края на периода облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1200 метра – от сняг. В събота в Западна България валежите ще отслабнат, на места и временно ще спрат. Вятърът ще е от североизток, в източните райони умерен и временно силен. Ще продължи да нахлува студен въздух и ще се установи хладно за началото на май време с максимални температури предимно между 12° и 17°, а минималните в събота ще бъдат между 0° и 5°.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
