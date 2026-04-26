Търсят се пари: Държавата призна, че е спряла пръскането срещу комари

Вярно е, че служебното правителство все още не е предприело действия за осигуряване на нужното пръскане срещу комари у нас. Това се случи, след като в началото на април здравното министерство прекрати обществената поръчка за тази дейност. Това призна ресорният министър Михаил Околийски.

Той обаче е категоричен, че предстои въпросът да бъде финализиран през следващата седмица.

Преди няколко дни кметове на крайдунавски общини поискаха да обсъдят проблема със служебния премиер, но не бяха приети в Министерския съвет.

Само по поречието на река Дунав живеят около 800 000 души, които ще бъдат засегнати от размножаването на комарите през следващите няколко месеца. Прекратената обществена поръчка предвиждаше осигуряване на обработки срещу комари във всички области у нас.

Търсят се пари

Преди дни кметът на Тутракан Димитър Стефанов обясни, че ако до края на април бъдат направени обработките, ефект все пак ще има, заради по-хладната пролет.

Източник: БГНЕС

"Държавата абдикира от тази ситуация и в момента наистина сме изправени пред един бум на популация на комари", заяви той, цитиран от БНР.

Здравният министър Михаил Околийски обясни какво е предприето по въпроса.

"В момента водим разговори с различни институции, включително с министерство на финансите, как всъщност можем да осигурим това финансиране и да бъде пръскано срещу комари. Макар и много закъсняло е добре да се пръска още март месец, когато ларвите са все още налице, и е много по-ефективно", заяви министърът.

В обявената от предишния кабинет и спряна от този поръчка бяха заложени разходи от над 1 278 000 евро за пръскане срещу комари.