Предишният кабинет завещал драмата със самолетите: Гюров обяви оказвала ли е подкрепа България за войната в Иран

България не е оказвала каквато и да било подкрепа за военни действия, включително и по отношение на войната в Близкия изток.

"Няма подкрепа за войната в Иран", заяви служебният премиер Андрей Гюров, подчертавайки, че подобни твърдения не отговарят на действителността.

Той направи коментара в отговор на информации за евентуално включване на България в списък на "послушни съюзници" от страна на Белият дом.

Гюров уточни, че въпросът за предоставяне на разрешения за самолети е бил наследен от предходно служебно правителство. По думите му настоящият кабинет многократно е заявявал ясна позиция относно използването на българската територия и въздушно пространство.

"На територията на България и във въздушното пространство няма действия, които са свързани по какъвто и да било начин с подобен военен конфликт", подчерта премиерът.

Служебният кабинет оставя добро наследство

Служебното правителство оставя добро наследство и задава стандарт за прозрачно и отговорно управление, заяви Гюров в отговор на въпрос за постигнатите резултати по ключови теми и очакванията към бъдещата редовна власт.

Според него най-обективната оценка за работата на кабинета идва от гражданите и международните наблюдатели. Той подчерта, че последните избори са получили висока външна оценка като едни от най-добре организираните и честни в новата история на страната.

"Оставяме пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно към българските граждани", заяви премиерът, допълвайки, че този стандарт следва да бъде продължен от следващите управляващи, предаде Нова тв.

Източник: БГНЕС

На изпроводяк - законодателни промени

В навечерието на свикването на 52-рото Народно събрание, служебният кабинет е подготвил пакет от законодателни мерки, които вече са внесени в парламента. Очакването е те да бъдат приети в кратки срокове след конституирането му.

Сред ключовите приоритети са Законът за съдебната власт и Законът за нова антикорупционна комисия.

Според Гюров тези мерки са от съществено значение не само за напредъка по Плана за възстановяване и устойчивост, но и за цялостното подобряване на функционирането на държавната система.

По отношение на публичните финанси премиерът отбеляза, че страната в момента функционира с удължен бюджет, което означава, че текущите резултати отразяват управлението на предходния кабинет.

По думите му една от основните задачи пред новото правителство ще бъде приемането на редовен бюджет, който да гарантира контрол върху дефицита и да предотврати неговото нарастване.

Гюров заяви, че в последните седмици служебният кабинет е предприел активни действия за оптимизиране на публичните разходи и възстановяване на средства, които по думите му са били "неефективно изразходвани" от предишното управление.

Тези действия, според него, ще допринесат за подобряване на финансовата устойчивост на държавата в краткосрочен план.