Пари или безхаберие: Парад на Гергьовден няма да има?

Тази година военен парад за Гергьовден няма да има. Въпреки това, в чест на празника на българската армия, почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над София. Това твърди Mediapool.

Засега от военното министерство не коментират каква е причината за това решение, но вероятно става дума за недостатъчно средства за организацията. Тъй като държавата няма редовен бюджет, МО среща затруднения.

Ще отбележим 6 май само със самолети

Още: Парад без F-16, но с войници и вертолети (ВИДЕО)

Планът за тази година е на 6 май да се проведе водосвет на бойните знамена, след което над София да прелетят самолети.

Предвидено е участие на новите F-16, които Военновъздушните сили все още не са усвоили и не дават бойни дежурства. Над София ще прелетят и старите съветски изтребители MиГ 29, които все още са единствените машини, на които България разчита, за да охранява небето си. Част от демонстрацията ще бъдат и щурмовиците Су-25, както и транспортните самолети "Спартан".

От Сдружение на офицерите от резерва и запаса - Клуб 199 реагираха с възмущение на новината, споделяйки мнението, че държавата се отказва от един от малкото ритуали, чрез който престава да бъде просто администрация и се превръща в образ.

Източник: БГНЕС

Празникът и парадът

Още: Осветиха бойните знамена и знамената светини (ВИДЕО)

Денят на храбростта и празник на Българската армия е официален и професионален празник на военнослужещите, както и празник на Военния орден "За храброст", който по традиция се отбелязва всяка година на Гергьовден – 6 май.

Дълго време, паралелно с Деня на храбростта, съществува и Ден на победите, т.нар. малък Гергьовден – 27 ноември, когато българската армия удържа решаваща победа в боевете при Сливница по време на Сръбско-българската война от 1885 г. Подписаният през 1919 г. обаче точно на тази дата Ньойски договор я обезсмисля като ден на тържество. През 1920-те години тези 2 празника се обединяват и се чества само Ден на храбростта и победите на 6 май.

Започват да се правят големите Гергьовденски паради, като най-впечатляващи са столицата – на тях винаги присъстват Царят, висшите офицери, кавалерите на ордена "За храброст", военните аташета, акредитирани в България и хиляди обикновени граждани.

От 1931 г. Денят на храбростта и победите е обявен за боен празник на войската.

Особено впечатляващ е парадът, състоял се на 6 май 1937 г., когато при изключителна тържественост цар Борис III връчва новите бойни знамена на софийските полкове.

Установената традиция на Гергьовденските паради е отменена от Отечественофронтовската власт на 2 май 1947 г. с постановление на Министерския съвет под председателството на Георги Димитров. Самият празник е обвързан със знаковите за новия режим дати.

През 1993 г. с постановление на МС № 15 от 27 януари отново е възвърната датата 6 май като Ден на храбростта и празник на Българската армия и ежегодно се провежда атрактивен военен парад.