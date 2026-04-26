Вместо 10 лампи, само 2: Иранският президент призова да се пести ток

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова гражданите да намалят потреблението на електроенергия заради сериозни затруднения в снабдяването, съобщи агенция Мехр, цитирана от ДПА

„Вместо 10 лампи у дома, да се включват само 2. Какво лошо има в това?“, заяви Пезешкиан, цитиран от агенцията.

По думите му кризата се дължи основно на атаките на САЩ и Израел срещу инфраструктурата на страната, както и на „обсада“, визирайки морската блокада на Ормузкия проток и иранските пристанища.

Международната агенция за енергията и независими анализатори посочват и други причини за ситуацията, включително остаряла инфраструктура, субсидирани цени на електроенергията и управленски проблеми.

Експерти са на мнение, че призивът на президента, включително акцентът върху ограничаването на осветлението, показва сериозността на кризата, предаде БТА.

Иранските власти се стремят да предотвратят нова вълна от социално напрежение след масовите протести през януари. Прекъсванията на електрозахранването и преди са предизвиквали протести в страната.

