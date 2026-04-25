Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пак крах: Тръмп спря Уиткоф и Къшнър за мирни преговори с Иран

25 април 2026, 23:34 часа 308 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп е спрял визитата на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър в Исламабад, Пакистан, предаде BBC. Двамата трябваше да участват в нов кръг мирни преговори с Иран - иранският външен министър Абас Арагчи отиде в Исламабад, но обяви, че ще води разговори с пакистанската страна по двустранни въпроси.

"Няма да пътуваме 15-16 часа да говорим с хора, за които никой не е чувал дори. Ние държим всички карти, те нямат нито една! Ако искат да говорят, всичко, което трябва да направят, е да се обадят", гласи аргументът на Тръмп за отказа. И отделно, американският президент не бил дори мислил дали ще удължи примирието с Иран. Тръмп дори каза, че Иран предложили "много, но не достатъчно", при въпрос дали Техеран е отговорил нещо на офертата на САЩ за 20 години напред Иран да не обогатява уран:

Иначе Абас Арагчи каза, че "все още не е видял дали САЩ наистина са сериозни по отношение на дипломацията". А коментарите на Тръмп идват малко след като Арагчи напусна преговорите с Пакистан в столицата Исламабад, където каза, че е представил позицията на Иран по рамка за прекратяване на войната.

Имаше малка надежда за дипломатически пробиви този уикенд и отмяната на пътуването е знак за това колко далеч са страните, коментират западни анализатори.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на израелските военни "да атакуват с всички сили" цели на Хизбула в Южен Ливан - това се случва след по-нататъшни трансгранични разговори между двете страни в събота.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори Джаред Къшнър война Иран Стив Уиткоф мир Иран
