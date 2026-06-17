Кабинетът "Радев":

Секретни документи разкриват мащабно подслушване в съдебната система

17 юни 2026, 15:33 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Секретни документи разкриват мащабно подслушване в съдебната система

Изтекли документи от специалните служби разкриват данни за подслушване на съдии, прокурори и адвокати по подозрения за корупционни схеми за милиони левове и евро. За това съобщава "Сега", позовавайки се на документи, предоставени от разследващия сайт Bird.bg. От материалите става ясно, че службите са искали и получавали съдебни разрешения за използване на специални разузнавателни средства (СРС), мотивирайки се с информация за предполагаеми подкупи за стотици хиляди и дори милиони евро, насочвани към корупционни мрежи в съдебната система. Въпреки сериозността на твърденията, нито един от описаните случаи не е стигнал до съдебна фаза.

Документите поставят на дневен ред и друг въпрос, повдигнат по-рано от съдия Владислава Цариградска - дали СРС не са били използвани срещу неудобни магистрати с цел събиране на компромати и упражняване на натиск. През февруари Българският хелзинкски комитет публикува анализ, според който са издавани стотици разрешения за подслушване и проследяване на съдии, без впоследствие да се стига до обвинения или наказателни производства. Това поражда съмнения, че инструментът е използван не толкова за разследване на престъпления, колкото за събиране на информация за влияние. Още: Нов документ осветява прокурорски връзки в скандала "Нотариуса"

Съдия, заподозряна за подкуп от 250 хил. евро

Сред най-знаковите случаи е този от края на 2020 г., когато Апелативният специализиран наказателен съд разрешава подслушването на съдия от по-ниска инстанция. Според службите тя е поискала и получила 250 хил. евро, за да освободи известен бизнесмен от ареста.

Според изтеклите данни парите са били предадени от съпругата на бизнесмена чрез посредник, чиято самоличност не е установена.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още по-сериозни са твърденията на тогавашната антикорупционна комисия, според които в спецсъда е действала организирана група от магистрати, които уреждали дела срещу заплащане. В материалите се твърди още, че същата съдийка е поискала и получила допълнителни 100 хил. евро, за да окаже влияние върху свои колеги по друго дело и да бъде променена мярката за неотклонение на втори бизнесмен. Още: Излиза от страната с Нотариуса и харчи повече, отколкото печели: Вътрешен документ разкрива историята на скандална съдийка

По-късно този бизнесмен ще стане едно от най-известните имена, свързвани със схемите на Мартин Божанов - Нотариуса.

Според оперативната информация съдийката впоследствие е поискала още 250 хил. евро за ново въздействие върху съдебен състав.

Въпреки че съдът е разрешил използването на СРС и проследяване, до наказателен процес така и не се стига. Отговор защо не е последвало развитие по случая дължат както тогавашната КПКОНПИ, така и прокуратурата. Още: Разплитане и проверка: Радев за Нотариуса, Еврото и частните самолети на Пеевски (ВИДЕО)

"Влиятелния", който напомня за Нотариуса и Петьо Еврото

Друг случай засяга бивш служител на Инспектората към Висшия съдебен съвет с инициали К.К. Според службите той е изградил широка мрежа от контакти сред магистрати от Върховния административен съд, Административен съд - София-град, както и съдилищата в Перник и Варна. Още: С гласовете на Пеевски беше преизбран човекът, който трябва да контролира подслушването

В искането за подслушване се посочва, че тези контакти са били използвани за реализиране на корупционни схеми, свързани с влияние върху решения по административни, търговски и наказателни дела срещу различни облаги.

Описанието на дейността му силно напомня схемите, свързвани с Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Еврото.

В крайна сметка службите искат подслушване само на високопоставен съдия от Перник. Основание за това са данни за предполагаем подкуп от 50 хил. лв., свързан с конкретно дело на известна компания за производство на колбаси.

Разследване за подкуп от 1 млн. евро по дело за екстрадиция

В края на 2022 г. председателят на Софийския апелативен съд подписва няколко разрешения за подслушване и проследяване на прокурор от Окръжната прокуратура в Хасково. Под наблюдение попадат още адвокат и бивш прокурор с оперативен псевдоним "Вълчо", както и съдия с псевдоним "Лена".

Според твърденията на антикорупционната комисия се е разследвал подкуп от 1 млн. евро, свързан с производство по искане на турските власти за екстрадицията на издирван бизнесмен. Още: С гласовете на Пеевски беше преизбран човекът, който трябва да контролира подслушването

В материалите се посочва, че средствата били осигурени от представители на движението ФЕТО и предадени на адвокат по време на негово посещение в Турция. Издирваният мъж е бивш полковник от турската армия и е обявен за международно издирване чрез Интерпол.

Според оперативната информация част от сумата е била предназначена за административен ръководител в прокуратурата, който да окаже влияние върху наблюдаващия прокурор. Адвокатът пък се ангажирал да осигури средства и за съдията по делото.

След задържането си в България турският гражданин е поискал политическо убежище и статут на бежанец, но молбата му не е била уважена и той е бил върнат в Турция със самолет.

Прокурорката "Вили"

През 2019 г. антикорупционната комисия иска разрешение за подслушване на прокурор от Софийската градска прокуратура с оперативното име "Вили". Поводът е разследване след грабеж на 85 хил. лв., при който са задържани четирима души.

Според събраната информация прокурорката поддържала интимна връзка с един от арестуваните. В искането до съда са цитирани нейни разговори, в които тя обсъждала как мъжът може да избегне наказателна отговорност за сметка на останалите участници в престъплението. Още: Стига вече тайно следене на българи: Страсбург удари ДАНС и опитите да се скрива всичко

Според службите връзката между двамата е започнала след ареста. В същото време обаче има данни, че именно прокурорката е настоявала за налагане на постоянен арест на същия човек.

Изтеклите документи не дават еднозначен отговор дали отношенията между двамата действително са възникнали след задържането му или информацията е била използвана като основание за компрометиране и подслушване на магистрата.

В крайна сметка специализираният съд разрешава използването на СРС, но и този случай не води до обвинения за престъпления срещу правосъдието.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
съдебна система подслушване Петьо Петров Петьо Еврото Осемте джуджета Мартин Божанов Случая Нотариуса
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес