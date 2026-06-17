Секретни документи разкриват мащабно подслушване в съдебната система

Изтекли документи от специалните служби разкриват данни за подслушване на съдии, прокурори и адвокати по подозрения за корупционни схеми за милиони левове и евро. За това съобщава "Сега", позовавайки се на документи, предоставени от разследващия сайт Bird.bg. От материалите става ясно, че службите са искали и получавали съдебни разрешения за използване на специални разузнавателни средства (СРС), мотивирайки се с информация за предполагаеми подкупи за стотици хиляди и дори милиони евро, насочвани към корупционни мрежи в съдебната система. Въпреки сериозността на твърденията, нито един от описаните случаи не е стигнал до съдебна фаза.

Документите поставят на дневен ред и друг въпрос, повдигнат по-рано от съдия Владислава Цариградска - дали СРС не са били използвани срещу неудобни магистрати с цел събиране на компромати и упражняване на натиск. През февруари Българският хелзинкски комитет публикува анализ, според който са издавани стотици разрешения за подслушване и проследяване на съдии, без впоследствие да се стига до обвинения или наказателни производства. Това поражда съмнения, че инструментът е използван не толкова за разследване на престъпления, колкото за събиране на информация за влияние. Още: Нов документ осветява прокурорски връзки в скандала "Нотариуса"

Съдия, заподозряна за подкуп от 250 хил. евро

Сред най-знаковите случаи е този от края на 2020 г., когато Апелативният специализиран наказателен съд разрешава подслушването на съдия от по-ниска инстанция. Според службите тя е поискала и получила 250 хил. евро, за да освободи известен бизнесмен от ареста.

Според изтеклите данни парите са били предадени от съпругата на бизнесмена чрез посредник, чиято самоличност не е установена.

Още по-сериозни са твърденията на тогавашната антикорупционна комисия, според които в спецсъда е действала организирана група от магистрати, които уреждали дела срещу заплащане. В материалите се твърди още, че същата съдийка е поискала и получила допълнителни 100 хил. евро, за да окаже влияние върху свои колеги по друго дело и да бъде променена мярката за неотклонение на втори бизнесмен. Още: Излиза от страната с Нотариуса и харчи повече, отколкото печели: Вътрешен документ разкрива историята на скандална съдийка

По-късно този бизнесмен ще стане едно от най-известните имена, свързвани със схемите на Мартин Божанов - Нотариуса.

Според оперативната информация съдийката впоследствие е поискала още 250 хил. евро за ново въздействие върху съдебен състав.

Въпреки че съдът е разрешил използването на СРС и проследяване, до наказателен процес така и не се стига. Отговор защо не е последвало развитие по случая дължат както тогавашната КПКОНПИ, така и прокуратурата. Още: Разплитане и проверка: Радев за Нотариуса, Еврото и частните самолети на Пеевски (ВИДЕО)

"Влиятелния", който напомня за Нотариуса и Петьо Еврото

Друг случай засяга бивш служител на Инспектората към Висшия съдебен съвет с инициали К.К. Според службите той е изградил широка мрежа от контакти сред магистрати от Върховния административен съд, Административен съд - София-град, както и съдилищата в Перник и Варна. Още: С гласовете на Пеевски беше преизбран човекът, който трябва да контролира подслушването

В искането за подслушване се посочва, че тези контакти са били използвани за реализиране на корупционни схеми, свързани с влияние върху решения по административни, търговски и наказателни дела срещу различни облаги.

Описанието на дейността му силно напомня схемите, свързвани с Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Еврото.

В крайна сметка службите искат подслушване само на високопоставен съдия от Перник. Основание за това са данни за предполагаем подкуп от 50 хил. лв., свързан с конкретно дело на известна компания за производство на колбаси.

Разследване за подкуп от 1 млн. евро по дело за екстрадиция

В края на 2022 г. председателят на Софийския апелативен съд подписва няколко разрешения за подслушване и проследяване на прокурор от Окръжната прокуратура в Хасково. Под наблюдение попадат още адвокат и бивш прокурор с оперативен псевдоним "Вълчо", както и съдия с псевдоним "Лена".

Според твърденията на антикорупционната комисия се е разследвал подкуп от 1 млн. евро, свързан с производство по искане на турските власти за екстрадицията на издирван бизнесмен. Още: С гласовете на Пеевски беше преизбран човекът, който трябва да контролира подслушването

В материалите се посочва, че средствата били осигурени от представители на движението ФЕТО и предадени на адвокат по време на негово посещение в Турция. Издирваният мъж е бивш полковник от турската армия и е обявен за международно издирване чрез Интерпол.

Според оперативната информация част от сумата е била предназначена за административен ръководител в прокуратурата, който да окаже влияние върху наблюдаващия прокурор. Адвокатът пък се ангажирал да осигури средства и за съдията по делото.

След задържането си в България турският гражданин е поискал политическо убежище и статут на бежанец, но молбата му не е била уважена и той е бил върнат в Турция със самолет.

Прокурорката "Вили"

През 2019 г. антикорупционната комисия иска разрешение за подслушване на прокурор от Софийската градска прокуратура с оперативното име "Вили". Поводът е разследване след грабеж на 85 хил. лв., при който са задържани четирима души.

Според събраната информация прокурорката поддържала интимна връзка с един от арестуваните. В искането до съда са цитирани нейни разговори, в които тя обсъждала как мъжът може да избегне наказателна отговорност за сметка на останалите участници в престъплението. Още: Стига вече тайно следене на българи: Страсбург удари ДАНС и опитите да се скрива всичко

Според службите връзката между двамата е започнала след ареста. В същото време обаче има данни, че именно прокурорката е настоявала за налагане на постоянен арест на същия човек.

Изтеклите документи не дават еднозначен отговор дали отношенията между двамата действително са възникнали след задържането му или информацията е била използвана като основание за компрометиране и подслушване на магистрата.

В крайна сметка специализираният съд разрешава използването на СРС, но и този случай не води до обвинения за престъпления срещу правосъдието.