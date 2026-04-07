Проф. Тодор Кантарджиев каза истината за връзката между ваксината срещу морбили и аутизма

Темата за свързаност на ваксината срещу морбили с аутизма се експлоатира от хора, които искат да са оригинални в TikTok, Instagram и Facebook. Такива приказки са безумства. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев. Бившият директор на Центъра за заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология припомни, че имунизацията срещу морбили в България е задължителна – на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето.

"Ваксините са причина хората да не са 2 млрд., а 8 млрд.", категоричен е Кантарджиев. Ако един човек не е ваксиниран и е в контакт с морбилния вирус и не иска да се разболее, трябва да има готовността веднага да се ваксинира. Ако се ваксинира до 72 часа, вероятността да се разболее е нулева или минимална, посочи епидемиологът.

По последни данни на Министерство на здравеопазването общият брой на заразени с морбили в страната са 80. Последните седем случая са от Враца и Плевен. "Ако се отървем само с няколкостотин случая на морбили сега, ще бъде успех", каза още Кантарджиев пред БНР.

Симптоми и усложнения

Той припомни, че първите симптоми на заразата са висока температура, зачервяване на очите и кашлица. Обривът започва от главата и по лигавицата на устата. При тежка инфекцията обривът е много по-агресивен и може да се развие морбилна пневмония. Един на няколко стотин прави морбилна пневмония. Един на хиляда души прави възпаление на мозъка.

По думите на проф. Кантарджиев няма опасност от тежки трайни последици, но ако усложненията се случат при малко дете, то като възрастен може да развие бавно възпаление и втвърдяване на мозъка. Това не е често случващо се, но трябва да се отбележи като аргумент защо трябва да ваксинираме децата си, заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, цитиран от БГНЕС.