Иран: Тръмп подбужда към тероризъм, недейте да мълчите и бездействате

Постоянният представител на Иран в ООН в Ню Йорк Амир Саид Иравани заяви, че заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат бомбардирани мостове и електроцентрали в Иран, представляват пряко подбуждане към тероризъм. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА на страницата си във Фейсбук.

В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутереш и председателството на Съвета за сигурност на ООН Иравани изрази сериозно безпокойство от последните изявления на Тръмп, включително публикация от неделя, в която той заплаши с удари по ключова гражданска инфраструктура.

Подобни заплахи са равносилни на подбуждане към тероризъм и показват намерение за извършване на военни престъпления, пише Иравани в писмото си. Според Иран целенасоченото поразяване на цивилни обекти и на жизненоважна инфраструктура като електроцентрали и мостове е грубо нарушение на международното право и е форма на държавен тероризъм.

Техеран призовава ООН и държавите членки ясно да осъдят тези изявления, да предприемат незабавни мерки за спиране на действията на САЩ и Израел и да потърсят отговорност от виновните. В заключение се предупреждава, че всякакъв вид мълчание или бездействие би подкопало международното право и основните принципи на ООН.

