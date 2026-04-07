Над 80% с по-високи сметки за ток: Данни на КТ „Подкрепа“

81% от хоата посочват, че са получили по-висока сметка за ток спрямо същия период на миналата година. Най-голям дял заемат отговорите на лицата, които съобщават за ръст на сметката до 10%. Въпреки отчетеното увеличение едва 8% от запитаните са подали жалба до своя доставчик или до компетентните държавни институции - КЗП или КЕВР. Това показва данните от анкета на КТ "Подкрепа", проведена сред 300 души и реализирана между 20 и 31 март във връзка със създало се напрежение заради увеличението на сметките за ток на част от домакинствата.

90% от участниците в анкетата са на мнение, че цената на електроенергията е висока.

Над 80% от запитаните смятат, че контролът върху начисляването на ползваната електроенергия трябва да се осъществява от държавен орган, докато 32% считат, че такъв контрол трябва да бъде упражняван и от електроразпределителните дружества.

80% от участниците в проведена от КТ "Подкрепа" анкета смятат, че България трябва да разшири ядрената си енергетика, а 73% – че трябва страната ни да има въглищни електроцентрали.

По отношение на използването на възобновяеми енергийни източници – 62% от запитаните смятат, че България не следва да увеличава площите си с фотоволтаични соларни панели и вятърни електроцентрали.

В анкетата са включени общо 15 въпроса. Сред тях има и свързани с темата за “зеления преход”, като почти 70% от всички анкетирани смятат, че в цената на тока не трябва да се включва цената на въглеродните емисии за производството на електроенергия.