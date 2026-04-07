Тръмп: Тази вечер предстои един от най-важните моменти в историята, цяла цивилизация ще загине

Американският президент Доналд Тръмп публикува на 7 април донякъде загадъчен пост в социалната мрежа Truth Social, в който очевидно налива масло в огъня във връзка с ултиматума си към Иран да отвори Ормузкия проток - жизненоважния морски маршрут, през който минава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ. Той вече заяви, че днешният ден е окончателният краен срок за сключване на споразумение.

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете – всичко в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!!! Отворете проклетия проток, вие, луди копелета, или ще живеете в ада – САМО ГЛЕДАЙТЕ!", заяви републиканецът преди това в мощна заплаха срещу Техеран.

Днес той написа, че „тази вечер ще разберем“ какво ще се случи в Иран, и нарече това „един от най-важните моменти“ в световната история.

„Тази вечер ще разберем – един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света“, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

"Цяла цивилизация ще загине"

Също така предупреди, че „цяла цивилизация ще загине тази вечер, за да не бъде възстановена никога повече“. Самият той не желаел, но "вероятно" точно това щяло да се случи.

Републиканецът изтъкна перспективата за „пълна и тотална промяна на режима“ в Иран. Тръмп заяви, че „може би ще се случи нещо революционно прекрасно“, добавяйки, че десетилетия на „изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат“.

Нови атаки и заплахи

Публикацията на Тръмп дойде в деня, в който иранските държавни медии съобщиха, че остров Харг е бил поразен и че там са докладвани няколко експлозии. Това е една от най-важните точки за износ на петрол през Ормузкия проток и от началото на войната на САЩ и Израел срещу Ислямската република се счита за потенциална цел на американските сухопътни сили. Американски държавен служител е потвърдил пред Axios, че Щатите са поразили днес убежища и отбранителни съоръжения на иранския остров.

The U.S. military attacked military targets on Kharg Island.

В същото време Иранската революционна гвардия предупреди, че отговорът ѝ към САЩ може да се разшири извън региона на Близкия изток и тя да насочи удари към енергийната инфраструктура, свързана с Щатите. Гвардията заяви, че досегашната сдържаност е приключила. „Отсега нататък всички тези съображения са отменени“, гласи изявлението. В него се посочва, че ще се предприемат действия срещу инфраструктурата на САЩ и техните партньори по начин, който ще ги лиши от нефтените и газовите ресурси на региона за години напред.

Тръмп обаче е твърдо решен на ударни действия, става ясно от думите на неназован американски служител, цитиран от Axios. Според него президентът е "най-кръвожадният, като лудо куче". В сравнение с него военният министър Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио изглеждали като "миролюбци".

Джей Ди Ванс: Надяваме се до 8 ч. иранците да ни дадат "правилния отговор"

Темата с ултиматумите към Иран засегна и вицепрезизентът на САЩ Джей Ди Ванс, който е на посещение в Унгария, за да подкрепи премиера Виктор Орбан преди парламентарните избори на 12 април. Ванс каза, че "съвсем скоро тази война ще приключи", но как - това "зависи от иранците".

Very shortly, this war is going to conclude.



The nature of the conclusion is up to the Iranians. pic.twitter.com/MJjRExgfYp — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

"Докато иранците се опитват да нанесат колкото се може по-големи икономически щети чрез протока Ормуз, Съединените щати имат възможността да нанесат на Иран много по-големи икономически щети, отколкото Иран може да нанесе на нас или на нашите съюзници по света. Затова се надявам, че те ще проявят разум", допълни Ванс. И каза, че се надява Господ да е съгласен с решението, че Ислямската република не трябва да притежава ядрено оръжие.

While the Iranians are trying to exact as much economic cost through the Strait of Hormuz, the United States has the ability to extract much greater economic costs on Iran than Iran has the ability to extract costs on us or on our friends in the world.



So, I hope that… pic.twitter.com/SX8DWPz9WS — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

"Уверени сме, че ще получим отговор от иранците до 8 часа тази вечер. Надявам се да дадат правилния отговор", заяви вицепрезидентът на САЩ.

We feel confident that we can get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight.

I hope they make the right response.



I hope they make the right response. pic.twitter.com/bMRTjVctlx — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

"В арсенала ни има инструменти, които досега не сме решили да използваме. Тръмп може да реши да ги използва и ще го направи, ако иранците не променят курса си", заплаши той.

We have tools in our toolkit that we so far haven’t decided to use.



Trump can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don’t change their course. pic.twitter.com/QNnhxqfES5 — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Президентът е най-кръвожадният, като лудо куче.

Хегсет и Рубио изглеждат като миролюбци в сравнение с президента

Само че, по информация на иранската държавна телевизия, всички дипломатически канали и непреки преговори са били преустановени след последните заплахи на Доналд Тръмп.