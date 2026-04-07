Организирана престъпна група: Делото за схемата с театрите в Смолян и Разград влезе в съда

Разследването за организирана престъпна група за присвояване на финансови средства чрез фиктивни договори в театрите в Разград и Смолян вече е в Окръжния съд в Пловдив. Прокуратурата е внесла обвинителен акт срещу осем обвиняеми. Това са Петко Писков, Румен Бечев, Левон Манукян, Атанас Георгиев, Борис Чилов и други трима с инициали И.А., И.И. и Б.Г. Обвинението е за това, че в периода от 01.07.2024 г. до 26.09.2024 г. на територията на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел, чийто ръководител е бил Петко Писков и в която са участвали длъжностни лица – Левон Манукян, като директор на "Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград" – гр. Разград и Румен Бечев, като директор на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" гр. Смолян.

Още обвинения

Спрямо лицата са повдигнати и обвинения за длъжностно присвояване, извършено в съучастие, като Румен Бечев и Левон Манукян, като директори на съответните държавни театрални институции, са обвинени в качеството им на извършители. Петко Писков е с повдигнато обвинение като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност като техни помагачи.

Прокуратурата твърди, че присвоителните деяния са извършени в периода от 07.08.2024 г. до 25.09.2024 г., при условията на продължаващо престъпление, посредством подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на трудови възнаграждения по невъзникнали трудови правоотношения, като така преведените суми впоследствие са били изтегляни или от фиктивно наетите служители, които ги предавали обратно на участниците в престъпното сдружение, или от някого от помагачите, на които предварително предавали издадените им банкови карти.

Присвоените средства от бюджета на РДТ "Николай Хайтов" – гр. Смолян възлизат на общо 1 753 002 лв., а от този на "Театрално – музикален и филхармоничен център – Разград" – на 1 558 700 лв.

Обвинение и за пране на пари

Четирима от обвиняемите са предадени на съд и за пране на пари, извършено от лица, които са действали в изпълнение на решение на организирана престъпна група, като деянията са извършени повече от два пъти и са се изразили в придобиване, получаване и държане на имущество, за което са знаели към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление, а именно чрез длъжностно присвояване. Деянията на двама от обвиняемите са квалифицирани и като такива в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Най-високата стойност, предмет на обвиненията за пране на пари, възлиза на 1 384 388 лв.

Най-тежкото предвидено от закона наказание, измежду тези за престъпленията, за които обвиняемите са предадени на съд, е лишаване от свобода в размер от 10 до 20 години, както и конфискация. Законодателят е предвидил и наказание лишаване от права. Спрямо притежавано от обвиняемите движимо и недвижимо имущество са предприети действия по обезпечаване на конфискацията, като наказания, предвидени за вменените им във вина деяния.

В Министерството на културата няма виновни?

Прави впечатление, че сред имената на обвиняемите липсват тези на тогавашните служителки в Министерството на културата Диана Арнаудова и Албена Лалева, които по това време бяха съответно директор на дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности" и директор на отдел "Бюджет". Тогавашният служебен министър на културата Найден Тодоров (който е и настоящ) посочи в интервю за БНТ през 2024 г., че не знае дали те са съдействали на престъпната схема с умисъл или поради небрежност.

Тогава Аранудова и Лалева бяха отстранени от длъжност, а по-късно бяха преместени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По същото време Тодоров увери, че разследването срещу тях ще продължи и през ноември 2024 г. стана ясно, че действително са констатирани нарушения при изпълняване на служебни задължения. От доклада на Инспектората към Министерски съвет се разбра, че всички скандално високи суми по фиктивните договори в театрите в Разград и Смолян са били одобрявани от Диана Арнаудова и Албена Лалева.

