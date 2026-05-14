Димитър Димитров от фондация "ТАНГРА ТанНакРа" отбеляза 70-годишен юбилей: Поздравление и от акад. Георги Марков

Димитър Димитров от фондация "ТАНГРА ТанНакРа" и ИК "Тангра" навърши 70-годишен юбилей. За празника си той получи поздравления от множество общественици с пожелания за дълголетие и успехи. Сърдечно приветствие по повод 70-годишнината на Димитър Димитров отправи и академик Георги Марков.

Приветствие от академик Георги Марков към Митко Димитров - Просветен, Родолюбив и Волеви

На определена взраст времето вече не тече, а започва да лети и отлита невзвратимо в миналото, част от което е Историята. С Митко Съдбата ни срещна преди 29 години в епохата на бурния и труден преход, когато бе издигнат лозунг: "Да пренапишем историята!" и опитите в тази посока зачестиха настойчиво с противоположен знак. Появи се опасността в развитието от обществено-политическа към хуманитарна наука тя да се превърне в „неточна наука" за разлика от математиката. Политическата цензура се замести от политическа коректност. И точно в това преломно време бяха създадени Центрът за изледвания на българите с Общобългарската фондация „Тангра ТанНакРа", призвани да отстояват преди всичко историческата истина. Издаването на изворите и изследователските трудове бе излючително сложно, когато хората се редяха на опашки пред пекарните за хляб, а после някои от тях отиваха и в книжарниците в търсене на духовна храна.

Приносите на „Тангра ТанНакРа" в отпечатването на народополезни книги и тяхното разпространяване са забележителни, особено при съчетаването с научни конференции. С Митко обикаляхме Отечеството и вълнуващите срещи с читателите, обичащи Историята, представляваха вълнуваща просветителска мисия. Те задаваха парещи впроси, на които ние давахме съответните разяснителни отговори с призива: „Четете, за да знаете!". Чувахме различни гледни точки относно Истината, обаче тя си оставаше единствената, защото няма две истини за съдбоносните сьбития и известните личности. Митко даряваше щедро читалища и културни домове, които бяха в тежко финансово положение. Така че онзи, кото не можеше да си позволи да закупи книгата щеше да я прелиства в читалнята. В тези обиколки долавях нещо възрожденско „на ползу роду" и с готовност се отзовах при поредната покана.

За съжаление държавните институции не полагат достатъчно усилия и не отпускат необходимите средства за популяризирането и защитата на културно-историческото наследство в чужбина. Тангра ТанНакРа издава книги с висока научна стойност и на чужди езици, които отстояват значимоста на нашето духовно и материално присъствие на Балканите, в Европа и по света. Тя организира и международни научни събития с участието на видни чуждестранни учени, чийто висок авторитет издига равнището на представянето ни извън пределите на Отечеството. Ние знаем своята вековна история, но е необходимо да запознаем и чужденците с нейните забележителности, за да не ги откриват в изопачен вид по страниците на чуждоезични издания на нашите съседи.

Другата родолюбива мисия бе възстановяването на културно-просветната организация на българите мохамедани "Дружба Родина" (2009), при която кръстосвахме Родопите и чрез слово и букви проповядвахме националната общност с нашите братя, макар и с друга вяра. Митко бе неуморим зад кормилото и се отличаваше с прояви на качества на организатор по различните места, прилагайки полезен подход към гостоприемните ни домакини - достъпен, разбран и отзивчив. Там научихме българските думи вместо толкова разпространения „айран" - „бърканица" и „мътеница". Историята убедително доказва общите ни корени с родопските българи, изстрадали насилията на ислямизацията и ние решително трябва да отхвърлим всеки опит за разделение и противопоставяне в интерес на чужди държави.

Особено похвална и резултатна е дейността на Митко след Ковид пандемията през 2020 г. да обедини усилията на повече от 40 водещи български историци при издаването на сборника „България и Македония. История и политика" 1 и 2 част, на български и английски език, както и историческия атлас „Македония в европейската етническа картография" с акад. Иван Илчев, и преиздаването на Македонски алманах от 1940 година на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада.

Годините се нижат и ето че и Митко неусетно порасна на 70 години, така че си спомняме с умиление за доброто младо време. Народът ни казва: „Старост - нерадост", но ние вярваме, че наред с болежките събираме и мьдростта на житейския опит, който да предадем на следващите поколения. В този смисьл тази просветителска дейност тепърва ще дава плодове, защото ние първо сме българи, а после европейци, граждани на света и други. Безродието противоречи на вековната ни история и подлежи на заличаване чрез доводите на изворите и изследователските трудове, което е и значим принос на това дело. Аз пожелавам на приятеля и съратника Митко Димитров здраве и дълголетие, за да можем заедно да положим още сили в името на Майка България чрез опазването на миналото, оползотворяването на настоящето и създаването на по-добро бъдеще.

Митко, честита кръгла 70-та годишнина и да ни поканиш пак да отбележим заедно и юбилейната 75-та годишнина!