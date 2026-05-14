Камерна вечер с младите български музиканти от трио "Пезанте" на 29 май

На 29 май, петък, 2026 г., в Софийска градска художествена галерия от 19:30 ч. ще се проведе концерт на трио "Пезанте" (Тодор Георгиев (цигулка), Мина Георгиева (виола), Филип Ставров (пиано) под почетния патронаж на Н. П. Кирсти Похянкука, посланик на Финландия. Музикантите ще представят Клавирно трио, ла мажор, оп. 25 от Принц Хайнрих XXIV фон Ройс-Кьостриц, Клавирно трио №1, си минор от Макс Регер и поемата "Скръбта на една нимфа по нейния загубен фавн" от Феликс Харолд Уайт.

В рамките на юбилейния си 35-и концертен сезон Нов симфоничен оркестър представя камерна вечер с младите български музиканти от трио "Пезанте" – ансамбъл, който за кратко време се утвърди като едно от най-ярките имена на новото поколение камерни изпълнители. Програмата е изградена около три произведения, които разкриват различни лица на късния романтизъм и ранния модернизъм – музика с богата хармонична палитра, наситена експресивност и изключителна камерна чувствителност.

Какво ще чуем

В центъра на вечерта стои рядко изпълняваното Клавирно трио, ла мажор, оп. 25 (1905) от Принц Хайнрих XXIV фон Ройс-Кьостриц – композитор, диригент и меценат, свързан с немската музикална традиция от края на XIX век. Неговата музика съчетава късноромантична звучност с елегантна камерна фактура и фино изградени диалози между инструментите. Интересен факт е, че Хайнрих Ройс е брат на Елеонора Каролина Каспарина Луиза (Елеонора Българска) – втората съпруга на цар Фердинанд.

Особено място в програмата заема и Клавирно трио № 1 в си минор (1891) от Макс Регер – една от най-мащабните и драматични камерни творби на немския композитор. В нея Регер обединява плътна полифонична тъкан, контрапунктично майсторство и наситен емоционален изказ. Произведението носи влиянията на Брамс и късния романтизъм, но едновременно с това очертава собствен, силно индивидуален музикален език.

Финалният акцент е Поема "Скръбта на една нимфа по нейния загубен фавн" (за обой/цигулка, виола и пиано), (1922) от британския композитор Феликс Харолд Уайт – музика с деликатна лиричност, свободна форма и впечатляваща звукова образност. Творбата допълва програмата с поетичен и съзерцателен характер, който контрастира на драматизма и монументалността на Регер.

Трио "Пезанте" е създадено през 2021 г. от Тодор Георгиев (цигулка), Мина Георгиева (виола) и Филип Ставров (пиано). Музикантите са лауреати на редица национални и международни конкурси и активно развиват концертна дейност в България и чужбина. През 2025 г. ансамбълът печели първа награда на Академичния конкурс за камерна музика към Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Концертът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по програма "Дебюти". Билети ще откриете онлайн в Eventim и Epaygo.