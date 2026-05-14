Заловиха фалшификатор-рецидивист в Силистра

66-годишен мъж е задържан при специализирана полицейска операция, проведена на 13 май от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Силистра. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. Арестът е в резултат на последователни оперативно-издирвателни мероприятия след придобита информация за изготвяне и разпространение на неистински официални документи. След внимателно планиране на полицейските действия, мъжът е задържан в офис на куриерска фирма в момент на изпращане на фалшиви документи към заявителите им в страната. Иззети са неистински свидетелство на регистрация на МПС, чуждестранни личен документ и талон за регистрация на МПС, стикери за годишни технически прегледи и холограмни стикери.

Иззети са фалшиви документи и бланки

Непосредствено след ареста е извършено претърсване в жилището на мъжа в областния град. Там са намерени и иззети множество неистински документи и бланки, сред които такива за годишни технически прегледи,

свидетелства и талони за регистрация на МПС, сертификат „Зелена карта“, холограмни стикери и др. Иззети са също лаптоп, флаш памет и телефонен апарат, съдържащи уличаващи данни за извършваната престъпна дейност.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Той е известен на полицията като извършител на идентични престъпления, срещу него има висящи дела и приключили осъдителни присъди.

Разследването по случая продължава, образувано е досъдебно производство по чл. 308, ал.2 от Наказателния кодекс.

