Внимавайте с хранителните добавки от Румъния: 30 000 румънци са били измамени

В северната ни съседка Румъния властите разкриха схема за измама с хранителни добавки, която е засегнала над 30 000 жертви, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Общите щети от измамите са били на стойност 14 000 000 леи, или около 2.82 млн. евро, допълва още румънската информационна агенция. Полицията и прокуратурата разследват 14 лица, четирима от които са били превантивно арестувани, а десет са били задържани, както и едно юридическо лице по сложен случай на медицински и инвестиционни измами, незаконен достъп до компютърни системи и измамни финансови транзакции.

Фалшивите лекарства

Припомняме, че наскоро в хода на мащабна полицейска операция на територията на 90 държави, сред които и България, бяха арестувани близо 270 души, заподозрени в трафик на неодобрени и фалшиви лекарства, а 66 престъпни групи са разбити.

Сред забележителните случаи в операцията е разбит таен завод за производство на лекарства в България, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти, отбелязва АФП.

Операция "Пангея XVIII", организирана през март на всички континенти, доведе до конфискацията и на над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара, съобщи в прессъобщение международната организация на криминалната полиция със седалище във френския град Лион.